Kılıçdaroğlu ‘vizyon yolculuğu’ için ABD’de

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boston ve Washington’u kapsayan 6 günlük ziyareti için dün ABD’ye gitti. Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin eşlik ettiği Kılıçdaroğlu beraberinde sosyal politikalarla ilgili danışmanlığını da yapan Derin Yoksulluk Ağı kurucularından Hacer Foggo’yu da götürdü.

ABD ziyaretinde, ekibiyle üzerinde çalıştığı “Cumhuriyet’in İkinci Yüzyıl Vizyonu” projesini dünyanın parlak beyinleriyle tartışmayı hedeflediği belirtilen Kılıçdaroğlu, gezisinin ilk durağı Boston’da, Massachusetts Institute of Technology ve Harvard Üniversitesi’ne çalışma ziyaretlerinde bulunacak. Kılıçdaroğlu, gezisinin ikinci durağı Washington’da da bilim, teknoloji, insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaret gerçekleştirecek.

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‘TÜRKİYE’YE DÖNÜN’ ÇAĞRISI

Basın yayın ve düşünce kuruluşlarına ziyaretlerin de planlandığı gezide Kılıçdaroğlu, ABD’ye yerleşip alanlarında başarı göstermiş, özellikle bilişim alanında önemli yatırımları olan Türk iş ve bilim insanları ile öğrencilerle de bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu’nun “İktidarımızda Türkiye’ye dönün” çağrısı yapacağı belirtiliyor. ABD ziyaretinde yönetimden isimlerle görüşmeyeceği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi şu değerlendirmeyi yaptı:

ORTAK VİCDANLA REFAH PLANI

“Büyük vizyon yolculuğu, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni nesil altyapı, yeni nesil beceriler, yeni nesil finans ve teknolojilere ulaşmasını kapsayan programın parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılının vizyonudur. Bu büyük vizyon, ülkenin umudunu geri kazandıracak ve bu ekonomik fetret dönemine de son verecektir. Ortaya konan ve incelikli bir çalışma ürünü olan vizyon, dünyada ve ülkemizde süren adaletsizliğe karşı insanlığın ortak vicdani itirazını da içine alan bir refaha ulaşma planıdır. Bu doğrultuda insanlığın ortak değerleri ile teknolojik ve bilimsel gelişmelerine yönelik görüş alışverişinde bulunulacaktır. ABD, bu vizyon yolculuğunun sadece ilk durağıdır. Dünyadaki yeni duraklarla devam edecek.”

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‘DÜNYADA ÇOK BAY KEMAL VAR’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD gezisine ilişkin bilgi verirken, “Biliyorum ki Bay Kemal dünyada yalnız değil. Çok sayıda Bay Kemal var dünyada. Ben de o Bay Kemallerin bir araya gelmesi ve daha hakkaniyetli bir dünyayı konuşması gerektiğine inanıyorum. Birlikte dünyayı nasıl daha yaşanılası bir yer haline getireceğimizi konuşacağız” demişti.