Kılıçdaroğlu vekilleri ‘TBMM Grubu’ için uyardı

SMS ile iletilen mesajda şöyle denildi: “TBMM CHP Grup Genel Kurulu’nun hangi tarihte yapılacağı konusunda grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır. O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.” Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in CHP Grup Başkanı seçildiği toplantının geçerli olmadığı gerekçesiyle Meclis Başkanlığı’na başvurmuştu. Özel’in yakın kurmaylarından Grup Başkanvekili Murat Emir ise Kılıçdaroğlu’nun bu duyurusuna şöyle tepki gösterdi: “Genel Başkanlık sıfatını kazanmış dahi olsa, ki bize göre bu sıfat kayyumluktan öte değildir, kullanması gereken ilk ve tek yetki partimizi kurultaya götürmektir. Ama grubun yönetim kuruluyla ilgili, grup başkanıyla, grup toplantısıyla ilgili, grup toplantısının yer ve saatiyle ilgili bir tasarrufu, onayı söz konusu değildir.”





PM’YE ERTELEME

Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapmayı planladığı Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantıları ertelendi. “Mutlak butlan” kararının ardından gözlerin çevrildiği bu toplantılarla ilgili erteleme kararının, mahkeme kararıyla görevlerine dönen üyelerin hepsine tebligatların yapılamaması gerekçesiyle alındığı öğrenildi.