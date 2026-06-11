Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri ilk defa bir araya geliyor: CHP'de gözler PM toplantısında

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Mutlak butlan kararı ile başlayan CHP'deki gerilim, salı günü ortaya çıkan kürsü krizi ile had safhaya ulaşmıştı. Grup toplantısını Genel Merkez'de gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve destekçilerini çok sert sözlerle hedef alıp 'ihraç' mesajı vermişti. Bugün yine gözler CHP'deki Parti Meclisi toplantısında. Kurultay tarihi için karar çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

CHP'deki gelişmelere ilişkin ayrıntıları CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt şu şekilde anlattı:

MUTLAK BUTLANDAN SONRA İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

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Özellikle tabii mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler Parti Meclisi'nde ilk defa bir araya gelecek. Bir anlamda ilk defa karşı karşıya gelecekler.

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Tabii bugünkü grup toplantısı bugünkü Parti Meclisi toplantısında daha önceki yapılan açıklama duyuruya göre güncel gelişmeler ve bu güncel gelişmelerin dışında öneriler ele alınacaktı. Bu öneriler kapsamında da hatırlanacak olursa daha önce Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'nde kurultay sürecini başlatacağını ifade etmişti ki burada o kurultayla ilgili sürecin nasıl işleneceğine ilişkin bir süreçle ilgili bilgi alışverişine yönelik bir toplantı yapılması bekleniyordu.

SÜREÇ DEĞİŞTİ

Dün MYK toplantısının ardından bu süreç tamamen kaymış durumda. Zira özellikle şunu ifade edecek olursak, Özgür Özel'in A takımında yer alan 9 ismin Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle sevk edilmesinin ardından bugünkü Parti Meclisi toplantısında gergin bir atmosferin yaşanmış olma ihtimalinin bulunabileceğini ifade etmiş olalım. Özellikle burada iki grubun karşı karşıya geleceği bir sürecin yaşanmış olacağını ifade olma ihtimalinin bulunmuş olduğunu ifade edelim.

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9 İSİM DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Tabii MYK toplantısının ardından dün hatırlanacak olsa Kılıçdaroğlu disiplin kurulu düğmesine basmış ve Özgür Özel'in A takımında yer alan, aralarında Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Veli Ağbaba gibi isimlerin yer almış olduğu 9 ismin Yüksek Disiplin Kurulu'na üyelikleri askıya alınarak sevk edilmesi kararı alınmıştı.

KARARIN DURDURULMASI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURACAKLAR

Tabii bu noktada bugün bazı adımlar atılması bekleniyor. Özellikle burada Zeynel Emre dün yapmış olduğu açıklamada Özgür Özel cephesinden bu sürecin durdurulması için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını ifade etmişti. Yani Parti Meclisi'ndeki 4 ismin de bugünkü toplantıya katılamayacağına neden olan o süreçle ilgili tedbirli olarak burada sürecin durdurulması için, o kararın durdurulması için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bir başvuru süreci olacak.

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ÖZEL CEPHESİ 63. MADDEYİ İŞARET EDİYOR

Tabii burada iki tarafın da savunmuş olduğu farklı görüşler var. Özgür Özel cephesi buradaki parti tüzüğünün 63. maddesine işaret ediyor. Müslüm Sarı ise, parti sözcüsüyse 68. maddeye işaret ediyor. Peki bu maddeler neleri ifade ediyor? Şunu ifade edelim; Müslüm Sarı, parti tüzüğünün 68. maddesinde ivedilikle MYK tarafından buradaki meclis üyeleriyle olsa dahi buradaki sürecin disiplin kuruluna sevk sürecinin gerçekleşebileceğini ifade ediyor. Ancak parti tüzüğünün 63. maddesindeki süreçle ilgili Zeynel Emre burada meclis üyelerinin MYK tarafından değil, Parti Meclisi tarafından buradaki o disiplin kurulu sürecinin işletilebileceğine işaret ediyor. İşte bu noktadaki özellikle gelişmelere ilişkin süreçle ilgili Parti Meclisi'nde bir sürecin buradaki bu ifadelerin özellikle dile getirilmesinin beklenmiş olduğunu, Parti Meclisi'nde bu tablonun burada her iki tarafı da karşı karşıya getirecek bir sürecin yaşanmış olma ihtimalinin bulunmuş olduğunu ifade edelim.

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"ARKADAŞLARIMIZ İTİRAZ EDEBİLİR"

Tabii özellikle buradaki süreçle ilgili 9 ismin yeniden buradaki itiraz süreciyle ilgili de bir soruldu Müslüm Sarı'ya. Müslüm Sarı vermiş olduğu cevabında aynen şu ifadeleri kullandı: 'Arkadaşlarımız itiraz edebilirler, itiraz yolları açık' ifadelerini kullandı ve yapmış olduğu açıklamada özellikle temiz siyaset açısından içimize düştü, içine düştüğümüz durumda partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı almak zorundayız ifadelerini kullandı ki özellikle şuna bir dipnot olarak belirtmiş olalım; buradaki o 9 isim hem Aziz Azimet Aktaş hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen o soruşturmada dosyaları ayrılan isimler. Yani kurultaydaki şaibe süreciyle ilgili dosyaları ayrılan isimler.

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