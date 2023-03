Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan İstanbul kucaklaşması

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB tarafından Bağcılar’da yapılan Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi’nin açılış törenine katıldı. ‘İktidar, iktidar’ sloganıyla ve alkışlarla sahneye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “İktidar? Ne için iktidar? Kadın erkek eşitliği için iktidar. Her evde huzurun olması için iktidar, adalet, hukuk, insanlar, dezavantajlı gruplar için iktidar. Başı açık, başı kapalı. Ayrımını ortadan kaldırmak için iktidar. Kavga etmemek için iktidar. Her evde huzurun bereketin olması için iktidar. Evet iktidar halk için iktidar. Millet için iktidar. Ekrem Başkan, uzun yıllardır İstanbul’da yapılamayanı yaptı. Gerçekten hepimizin huzurunda kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Göreceksiniz aynı hizmeti hem İstanbul hem Türkiye için yapacak. Hepinizin huzurunda onu yürekten kutluyoruz.”



HER KURUŞUN HESABI



Harcadığımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Biz kul hakkını gözeteceğiz. Hiç kimse aç beyin açıkta kalmayacak. Bütün mücadelemiz bunun için. Ekrem Başkanla beraber bütün belediye başkanlarımız soluğu hemen deprem bölgesinde aldılar. Herkese hizmet veriyorlar. Herkese hiçbir ayrımcılık yapmıyorlar. Allah nasip ederse Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da aynı zamanda görevini yapacak. O zaman İstanbul’a hizmet ederken bugün önüne konan bütün engelleri tek tek kaldıracak. Hedef İstanbul, Türkiye, kalkınma ve büyüme diyecek. Bunların hepsini gerçekleştirecek. İkinci, adayımız cumhurbaşkanı yardımcımız Mansur Yavaş. Neden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş? Bizim tarihimizde iki önemli başkent var. Osmanlı’nın başkenti İstanbul, Cumhuriyet’in başkenti Ankara. Demek ki iki başkenti yöneten güç, iki başkenti yöneten aktör aynı zamanda. Yüzüncü yılda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar. İki başkente de iki kadim kente de hizmet verecekler.”

Haberin Devamı

418 MİLYAR DOLAR SÖZÜ

Haberin Devamı

Kılıçaroğlu “Benim bu millete sözüm var. Haksız olarak Hazine’den çalınan o 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Bana karşı çıktıklarını biliyorum. Kılıçdaroğlu gelmesin diye çaba harcadıklarını biliyorum. Ama benim tek güvencem bu ülkenin insanları. Sizlersiniz. Beraber birlikte, adalet için, hak için, hukuk için mücadele edeceğiz” dedi.

İMAMOĞLU: YANINDA OLACAĞIZ

Törenin açılış konuşmasını yapan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’na sık sık ‘Cumhurbaşkanım’ diyerek hitap etti. Şu an 16 milyon insan için çalıştıklarını ifade eden İmamoğlu “86 milyon için de çalışacağız. Biz cumhurbaşkanımızın (Kılıçdaroğlu) yanında yönetimde hep birlikte olacağız” diye konuştu.

Haberin Devamı

ADALETİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi tarafından İstanbul Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Millet Sofrası’ iftarına katıldı. İftara Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra dini cemaat temsilcileri de katıldı. Kılıçdaroğlu burada özetle şunları söyledi: MİLLET İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi tarafından İstanbul Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Millet Sofrası’ iftarına katıldı. İftara Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra dini cemaat temsilcileri de katıldı. Kılıçdaroğlu burada özetle şunları söyledi: Beraber bir yola çıktık. Bu yol, hak, adalet, irfan, bilim yoludur. Zor bir yolu seçtiğimizi biliyoruz. Bozulan bütün dengelerin yeniden inşa edilmesi için gereğin yapacağız. Evlatlarımız, gençlerimiz, engellilerimiz, toplumun her kesimi için adaleti mutlaka bu topraklara getirecek ve yeniden inşa edeceğiz. Adaleti vicdanlarınıza emanet edeceğiz.” Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, gündüz saatlerinde de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikteFatih’te bulunan Hırka-i Şerif’i ziyaret etti. (Fatma AKSU - Ali Rıza AKBULUT / İSTANBUL)

Haberin Devamı





DEPREMZEDE ESNAFTAN ALIŞVERİŞ YAPTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la birlikte, Ankara Altınpark’ta deprem nedeniyle mağdur olan esnafların tezgah açtığı “Kahramanmaraş Dayanışma Günleri”nin düzenlendiği Altınpark-ANFA fuar alanını ziyaret etti.



Akşener ve Yavaş bölgeden gelen 100 esnafın satış yaptığı tezgâhları tek tek ziyaret ederek alışveriş yaptı. Akşener tezgahları ziyareti sırasında kendisine hediye edilmek istenen ürünleri parasını ödeyerek aldı. Akşener esnaf ziyareti sırasında 15 bin liralık alışveriş yaptı. Kendisine eşlik eden Yavaş’a da bir yüzük alarak hediye etti. Bir esnafın kendisine şans bilekliği hediye etmek istemesi üzerine Akşener, “Maraş’ta olsaydım ve felakat olmasaydı bu hediyeni kabul ederdim ama şimdi hediyeni kabul edemem, kendi emekli maaşımla almak istiyorum” diyerek bilekli satın aldı. (Selahattin SÖNMEZ/ANKARA)