Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Bağcılar'da açılışa katıldı

Haberin Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da İBB tarafından düzenlenen Ebubekir Meydanı ve İBB Kadın Bağcılar Hizmet Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

'İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLARAK DA GÖREVİNİ YAPACAK'

Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmaları durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da görev yapacağını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem Başkan'la beraber bütün belediye başkanlarımız depremden hemen sonra soluğu deprem bölgesinde aldılar. Herkese hizmet veriyorlar. Herkese hiçbir ayrımcılık yapmıyorlar. İstanbul hepimizin gözbebeği ve kadim bir şehir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Allah nasip ederse cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da aynı zamanda görevini yapacak. O zaman, İstanbul'a hizmet ederken bugün önüne konan bütün engelleri tek tek kaldıracak ve hedef İstanbul diyecek, hedef Türkiye diyecek, hedef kalkınma diyecek, hedef büyüme diyecek. Bunların hepsini gerçekleştirecek" dedi.

Haberin Devamı

'İKİ KADİM KENTE DE HİZMET VERECEKLER'

Cumhur Başkanı yardımcısı olarak ismi ön plana çıkan ikinci isim olan Mansur Yavaş'la ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "İkinci adayımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Mansur Yavaş. Elinden gelen bütün gücü gösterecek. Neden Ekrem İmamoğlu, neden Mansur Yavaş? Bizim tarihimizde iki önemli başkent var; Osmanlı'nın Başkenti İstanbul, Cumhuriyet'in Başkenti Ankara. Demek ki, iki başkenti yöneten güç, iki başkenti yöneten aktör aynı zamanda cumhuriyetimizin en önemli yılında yani yüzüncü yılında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar. İki başkente de, iki kadim kente de hizmet verecekler" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

'PLATFORM KADAR YERDEN TEMEL OLMAZ'

Ekrem İmamoğlu da, "Bugün İstanbul Bağcılar'da gördüğünüz bu şık alan kapalı pazarı, otoparkı, İBB Kadın'ı, sosyal tesisleri ve hemen arka tarafınızda bu arada yine hızla tam gaz yükselen bir şantiyemiz var. İçinde kreşimiz var, kapalı spor salonumuz, yüzme havuzumuz. Birçok mekanlarıyla sosyal alanları, çağdaş bir proje daha geliyor. Şunu söyleyeyim. Yani şu platform kadar bir yerden temel olmaz. Yani yirmi birinci yüzyılda çarpık, demirleri bağlanmış ve orada sadece pompanın borusunun ucundan akan betonu göstererek 'Betona bak, betona bak' diye açılış yapılmaz. Yani gülelim arkadaşlar. Buna vallahi gülelim. Demeyelim ama üzülecek halimiz var o ayrı. Bu nerede olur? Salı, pazarına gelirsiniz, 'marula bak, marula bak' dersin ama 'Betona bak, betona bak' denmez" ifadelerini kullandı.