×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu ve eşini tehdit eden şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Kılıçdaroğlu#Tehdit#Ankara
Kılıçdaroğlu ve eşini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 17:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli B.K, "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" ve "kadına karşı tehdit" suçlarından tutuklandı.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, Daltonlar suç örgütünün adı kullanılarak sosyal medya üzerinden müvekkili ve eşi hakkında tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğuna dair şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği ve adresi belirlendi.

Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan B.K'nin ikametinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan zanlı, "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" ve "kadına karşı tehdit" suçlarından tutuklandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kılıçdaroğlu#Tehdit#Ankara

BAKMADAN GEÇME!