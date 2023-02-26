Kılıçdaroğlu ve eşinden depremzedelere moral

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Ziyarette CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de yer aldı. Kılıçdaroğlu, depremzedelere ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunurken, sağlık durumlarıyla ilgili de doktorlardan bilgi aldı. CHP’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile birlikte deprem bölgelerinden Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne getirilen yaralı depremzedeleri ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti” denildi.