Kılıçdaroğlu ve CHP’lilerden ‘6 yaşta tecavüz’e tepki yürüyüşü

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Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı’na yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada hem böyle bir olayın yaşanmasına hem de sessiz kalınmasına tahammül edemeyeceklerini ifade ederek özetle şunları söyledi:

ÇOK ÖFKELİYİM

“Gerçekten çok öfkeliyim. 6 yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildi bu ülkede. Günlerdir bekliyorum acaba bir ses verecek mi diye siyasal iktidar. Konu parlamentoda dile getirildiğinde Aile Bakanı açıklama yapıyor, ‘2 yıldır biz bu meseleyi biliyoruz’ diyor. 2 gün, 2 ay değil, ‘2 yıldır biliyoruz’ diyor. 2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da ne yaptınız Allah aşkına siz? Yüzünüze gözünüze dursun ya. Sistematik bir tecavüz var, 2 yıldır biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede, olayı haber yaptılar da duyduk.

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SESİ OLMAK İÇİN GELDİM

Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor, Aile Bakanlığı’nın zaten ne yaptığını kimse bilmiyor. Polislerimiz bu olayları bilmiyorlar mı, kim onların önüne engel olarak çıkıyor, savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaları kapatıyor, güçlerini kimden alıyorlar? 6 yaşındaki bir evladımızın uğradığı bu haksızlık karşısında kimler ısrarla suskunluğu koruyor? Buraya bu evladımızın sesi olmak için geldim. Adalet istiyor bu kızımız. Bu haksızlığa dayanamıyorum, hepimizin evlatları var. Biz devletin görev yapmasını, haksızlığa karşı tahammül etmemesini, gizlememesini, üzerine gitmesini istiyoruz.”

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünkü MYK toplantısında, sabah Adalet Bakanlığına yaptığı yürüyüşe dikkat çektiği ve “Sabah nasıl başladıysak günü öyle bitirelim” diyerek AK Parti’nin Anayasa teklifini gündem yapmadığı öğrenildi.

‘AYAK DİVANI’ YAPTI

Kılıçdaroğlu, önceki gece milletvekillerinden sabah saat 09.00’da yapılacak olağanüstü grup toplantısı için Meclis’te olmalarını istedi. Parti yöneticilerine ise daha erken saatte gelmelerini söyleyen Kılıçdaroğlu, önce saat 08.30’da siyaset literatüründe “ayak divanı” diye nitelenen yöntemle MYK üyeleriyle kısa bir toplantı yapıp Adalet Bakanlığı’na yürüme kararını paylaştı. Ardından da yaklaşık 5 dakika süren kapalı grup toplantısında bir araya geldiği milletvekillerine kararını duyuran Kılıçdaroğlu, Kızılay’daki Adalet Bakanlığı’na doğru yürüyüşe geçti.

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ADALET BAKANI’NDAN CEVAP: SESSİZ KALMADIK

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olaya sessiz kalmadıklarını belirterek, “Çocuğun cinsel istismarı insanlık suçudur” dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun kendilerinden randevu istemediğini belirterek, “Eğer istemiş olsaydı randevu verirdim, randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi yine görüşürdüm, görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi, canı sağ olsun” diyen Bozdağ şunları söyledi:

YARGIYA GÜVENELİM

“Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye’nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanı’yla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız. Adalet Bakanlığı olan biten hakkında sessiz kalmadı. Ama belli ki Sayın Kılıçdaroğlu’na doğru bilgi aktarılmıyor. O yüzden yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım: Çocuğun cinsel istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir. Çocuğun cinsel istismarı,bir insanlık suçudur. Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır. Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır.” (ANKARA)