Kılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul Maratonu'na katıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 43'üncü İstanbul Maratonu bugün gerçekleştirildi. 42,195 kilometrelik parkuru erkeklerde 2:10:18’lik derecesiyle Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazanarak kariyerinin ilk maraton birinciliğini elde ederken; 2:10:23 ile Kenyalı atlet Robert Kipkemboi ikinci, 2:10:25 ile Ugandalı Solomon Mutai üçüncü oldu. Kadınlarda 2:24:15’lik derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci olurken; 2.24.21 ile Kenyalı atlet Jackline Chepngeno ikinci, 2:24:45 ile Etiyopyalı Ayantu Abdi ise üçüncü oldu.





KILIÇDAROĞLU 1923 AKŞENER 2023 GÖĞÜS NUMARALARIYLA KATILDI

43. İstanbul Maratonu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldı.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na vatandaşlarla birlikte yürürken Kemal Kılıçdaroğlu '1923' numaralı göğüs numarasıyla, Meral Akşener '2023' göğüs numarasıyla katılması dikkat çekti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da '34' numaralı göğüs formasıyla yer aldı. Vatandaşlarla birlikte fotoğraf çekilen siyasi liderler, Avrupa Yakası'na geçtikten sonra makam otomobilleriyle ayrıldı.



