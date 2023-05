Haberin Devamı

“Biz bu vatanı sokakta bulmadık” diyen Kılıçdaroğlu, “Vatanını seven sandığa” çağrısı yaparak özetle şunları söyledi:

BEKAYI TEHDİT EDEN AKIN

“Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Sınır namustur, böyle söyledik, namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sızan bu başıbozuk insan selini seyreden, yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız. Kadınlara eşya gibi bakıp onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağıyla katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız. Daha düne kadar BOP’un eşbaşkanı olan şimdilerde ise kapısında el pençe durduğu Rusya’nın güdümüne giren çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız.

Haberin Devamı

VE SİZ GENÇLER...

On binlerce vatandaş depremde canından olurken, korkusundan deprem sabahı askere dur emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarını işine geldi mi Kürt, işine gelmedi mi PKK’lı, işine geldi mi mütedeyyin, işine gelmedi mi FETÖ’cü diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Amerika ve FETÖ ile işbirliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz’da, Ergenekon’da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara, ordunun en mahrem yeri olan kozmik odayı namertlere açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız. Vatanını seven sandığa gelsin. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler, türlü yalanlarla yanlış algılarla suret-i muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar. Ve siz gençler ayağa kalkın, ölü toprağını atın üstünüzden, vatanını seven sandığa gelsin, sonuna kadar mücadele edeceğiz, mutlaka ama mutlaka kazanacağız.”