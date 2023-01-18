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Kılıçdaroğlu: Vasiyetimdir

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#SADAT
Kılıçdaroğlu: Vasiyetimdir
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programı sırasında yayınlanan SADAT reklamına sert tepki göstererek, “Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. Bana bir şey olursa vasiyetimdir, Hazine’den çıkan 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Bir televizyon programına katıldım. Sayın Uğur Dündar davet etti, sonra olanlar hepimizin malumu. Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var, o da para, çok para, doyamayacakları kadar çok para.

YÜZLERİNE KAPATTIM

Kuruşu kuruşuna uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu iktidar döneminde Hazine’den çetelerin, mafya artıklarının, uyuşturucu baronlarının çaldığı para 418 milyar dolar. 418 milyar doları iktidarımızda sizden tahsil edeceğiz. Önce benimle konuşmak, anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapattım. Her türlü operasyona başvurdular.

BAY KEMAL DÖNMEZ

Ama bilmedikleri, anlamadıkları bir şey var, Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Şimdi bu kürsüden bu çetelere, mafyalara, paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be gafiller, şerefsizler, akılsızlar, müptezeller, çakallar, siz mi beni korkutacaksınız? Hodri meydan, gelin görüşelim. Allah nasip eder de yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kâbus olmaya devam edeceğim. 

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Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir, o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Alacaksınız o parayı, her kuruşunu tahsil edeceksiniz, 85 milyona tahsis edeceksiniz parayı. Benim size vasiyetimdir.”                             Öte yandan İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve Genel Başkan Yardımcıları 26 Ocak’ta İYİ Parti’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 6’lı Masa toplantısından önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Meclis’te ziyaret etti.

DAVUL ZURNAYLA GÖNDERECEĞİZ

Sığınmacılardan şikâyet var. En geç iki yıl içinde davulla zurnayla özgür iradeleriyle göndereceğiz. Ama iktidar sahipleri 3.6 milyon yabancının kalmasını istiyor, asıl beka sorunu budur. Çoğalacaklar ve hiçbirinin sosyal güvencesi olmayacak. Geleceği düşünmeyen bir idarenin ülkeyi sağlıklı yönetmesi beklenemez.

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#SADAT

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