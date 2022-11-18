Kılıçdaroğlu: ‘Uzun kalmaya niyetim yok’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık tartışmalarına ilişkin önemli mesaj vererek, “Onlar 20 yılda çözemedi. Benim uzun uzun kalmaya niyetim yok. 5 yılda Türkiye’nin en temel sorunlarını 6 lider bir araya gelerek akılla çözeceğiz” dedi.

Partisine katılım töreninde Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker’in, “İşte huzurlarınızda geleceğin Cumhurbaşkanı” diye anons ettiği Kılıçdardoğlu, Kilis’teki programlarında özetle şu mesajları verdi: “Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Ebetteki her sorunun çözümü için belli bir zaman dilimine ihtiyacımız olacaktır.

ALTYAPIYI BİTİRİP

Irkçılık yapmıyoruz. Allah nasip eder Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden biri, Suriye’nin meşru yönetimi ile görüşmek, karşılıklı büyükelçilikleri açmaktır. Buradan tekrar Suriye’ye gidecek olan sığınmacıların evlerini, okullarını, kreşlerini yapmanız lazım. Bunları AB fonlarıyla bizim müteahhitlerimiz yapacak.

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Bunu 2 yıl içinde bunları yapacağız. İstanbul’da bir araya geldiğim Suriyelilere anlatınca, ‘Siz bunları yaparsanız hiçbirimiz Türkiye’de kalmayız dediler.”

TOGG’A GİDECEK

-Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’u üretim merkezinde ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu, ilk aracın üretim bandından iniş törenine davet edilmiş, ancak törenin iktidar tarafından siyasi şova dönüştürüldüğünü savunarak gitmemişti. Yakın çevresi de, Kılıçdaroğlu’nun Togg’a daha sonra özel ziyarette bulunacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu’nun bu ziyareti önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği öğrenildi.