Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye sesleniyorum sakin ola ki kamplaşmayın

Haberin Devamı

GİRESUN’un Bulancak ilçesinde fındık üreticileri ile bir araya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ardından kentte partisinin grup toplantısına katıldı. Partiye yeni katılanlara rozetlerini taktıktan sonra konuşan Kılıçdaroğlu, “Hepimiz ‘Ne olacak bu memleketin hali?’ diye düşünüyoruz. Birlikte ve beraber olursak, birlikte mücadele edersek, seçimlerde sandığa gidersek her şey düzelir ve her şey güzel olur” dedi. Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu:

‘HERKESİN DÜŞÜNCESİ ÖNEMLİ’

“Bütün Giresunlu kardeşlerime, bütün Türkiye’ye sesleniyorum, sakın ola ki kamplaşmayın. Herkesin düşüncesi önemlidir ve saygı göstermeliyiz. İlk adımı attım, helalleşeceğiz dedim. Gerekirse 85 milyon insanla helalleşeceğiz. Neyin kavgasını veriyoruz? Çocuk yatağa aç giriyor, onun mu kavgasını veriyoruz?

Haberin Devamı

HANİ BUNLAR FAİZE KARŞIYDI

Bakın nereye harcıyorlar, birkaç rakam vereceğim. 2021 yılı ödediğimiz faiz 191 milyar lira. 2022 ödediğimiz faiz 191 milyar liradan 342 milyar liraya çıkmış. Bu yılın sonuna kadar hükümet diyor ki orta vadeli programda yıl sonuna kadar ödeyeceğimiz faiz 342 milyardan 582 milyar liraya çıktı. Hani bunlar faize karşıydı.

ERKEN SEÇİM YAPACAK HERHALDE

Nisan 2022’de ‘Yazın fiyatlar düşer’ diyor, 6 Temmuz 2202’de ‘İnşallah 2023’te enflasyonu kontrol altına alacağız’ diyor. Yıllar yılı, aydan aya hep her seferinde yeni bir şey söylediğini sanıyor. Müjdemi isterim sevgili Giresunlular, demek ki erken seçim yapacak herhalde. O da biliyor ki nasıl olsa erken seçim yapacağız, bu Bay Kemal gelecek, kesinlikle enflasyonu düşürecek.

O YALILARI SİZE YEDİRMEYECEĞİZ

Belediyelerimize türlü iftira atılıyor. Paniğe kapıldılar. Belediye başkanlarımızı nasıl çalıştırmayız diye yol yöntem arıyorlar. İstanbul’da belediyenin 2 yalısına da el koydular. Niçin? Boğaz kenarında dünyanın parası eder orası. O yalıları size yedirmeyeceğiz. O yalılar, bu ülkenindir, yedirmeyeceğiz. En büyük güvencem sizlersiniz.”

Haberin Devamı

FINDIK HARMANINA KATILDI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, dün sabah Giresun'un Bulancık ilçesine bağlı Yalıköy’de fındık üreticileri ile buluştu. Harmanda fındık seçen kadınlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, bir süre kendisi de fındık seçerek, üreticileri dinledi. Yanına gelen 'Atlas' isimli kediyi seven CHP Lideri, daha sonra Yalıköy Camisi Kütüphanesi'ni gezdi. Burada kitap desteği sözü vererek, ardından muhtar ve STK temsilcileri ile basına kapalı toplantı yaptı.