Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye dışarıdan yapılacak hiçbir müdahaleyi doğru bulmayız

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, ziyaretinden dolayı Akşener'e teşekkür etti. Akşener, görüşmeye ilişkin, "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme dair çalışma yapmıştık. Partimiz adına bu çalışmayı diğer siyasi partilere takdim etme adına bir ziyaret sistemi oluşturduk. Çalışmamızı resmi olarak takdim ettim. Türkiye'ye dair belirli ekonomi konularında istişarelerde bulunduk. İstişarelerin Türkiye adına önemli olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de uzun zamandır istişare kavramı kayboldu. Parlamenter sisteme dair ana hatlarıyla ziyaret ettiğimiz siyasi partilerin bir itirazı yok. 6 siyasi partinin genel başkan yardımcıları birlikte çalışıyorlar. Aralık ayı gibi bize sunulacak bir metin ortaya çıkacak" diye konuştu.

Akşener, TBMM Başkanlığı'na sunulan Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin, "Biz TBMM'ye gelen tüm tezkereler için önce bir ekip kurarız. Konu uzmanı arkadaşlarımız üzerinden bir rapor ortaya çıkar. Sonra da milletvekili arkadaşlarımızla bu paylaşılır. Bu çalışma yapıldı ve eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla 'evet' oyu vereceğimizi söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

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KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE'NİN ÇOK SORUNU VAR

Kılıçdaroğlu ise görüşmede karşılıklı istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Türkiye'nin çok sorunu var, Türkiye'nin bu sorunlardan arınması kazım. Bunun için de istişarelerde bulunduk. Karşılıklı düşüncelerimizi aktardık. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem adına bize bir çalışma verdiler. 6 siyasi partinin genel başkan yardımcıları bu konuda çalışma yapıyorlar, bunun hakkında bilgi verdiler" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklama yapmasının hatırlatılması üzerine, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına uyacağının sözünü verdi. Bunun için de Anayasa değişikliği yapıldı. Bir ülkenin itibarı imza atılan sözleşmenin arkasında durmaktır. Biz Türkiye'nin itibarının her alanda korunmasını isteriz. AİHM'nin bir kararı varsa o karara da uyulmasını isteriz. Türkiye'ye dışarıdan yapılacak hiçbir müdahaleyi doğru bulmayız; ama dışarıdan müdahaleye kapı açacak bir yönetimi de kabul etmeyiz" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor" sorusuna, "İmamoğlu'nun bana gelmiş bir talebi yok. Ayrıca giderken de benden izin aldı" diye cevap verdi.

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SLOGAN ATAN İŞÇİLERE MÜDAHALE

Öte yandan Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi sırasında Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldıkları gerekçesiyle 1 haftadır CHP Genel Merkezi önünde açlık grevi yapan 4 işçi de eylemini sürdürdü. Genel merkez önünde slogan atan işçilere polis müdahale etti. İşçilerden 2'si ekip aracına bindirilirken, diğeri kendisine yere attı. Polis, yerden kalkmayan işçiyi kollarından tutarak ekip aracına götürdü. İşçi, "Şişli Belediyesi bizi işten çıkardı. Genel Merkeze konuşmaya geldik, bizim talebimizi kabul etmediler. 7 gündür burada açlık grevindeyiz" dedi.