Kılıçdaroğlu: Türkiye güçlü bir ülkedir, yaralarını saracaktır

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, saat 05.30’da Kahramanmaraş milletvekilinin telefonuyla uyandığını ve ve bölgedeki gelişmeleri o andan itibaren izlemeye çalıştıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Genel başkan yardımcılarına, grup başkanvekillerine, süratle genel merkeze gelmelerini ve oturup bir çalışma yapmamız gerektiğini ifade ettik. Yine sabahleyin erken saatlerde depremin yaşandığı her ilde bir genel başkan yardımcısı görevlendirildi ve onlarla birlikte milletvekili arkadaşlarımızla birlikte şu anda bölgedeler. Bilgiler akıyor. Burada ayrıca bir telefon hattı kurduk. Telefon hattına çok sayıda yardım talepleri geliyor. O talepleri de alıyoruz ve onları da süratle AFAD’a bildiriyoruz. AFAD’ın karşılamaması halinde doğrudan belediye başkanlarımız elinden gelen çabayı gösteriyorlar" dedi.



‘KALBİMİZ VE DUALARIMIZ O BÖLGEDE’



Kılıçdaroğlu, büyük bir sorunla karşı karşıya olunduğunu bildirerek, "Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu tür acıları belli aralıklarla yaşıyoruz. En büyük arzumuz bu acıları bir daha yaşamamak ve bunun önlemini akılcı bir şekilde almak. En büyük arzumuz bu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Elbette Türkiye güçlü bir ülkedir. Bütün yaralarını saracaktır Türkiye. Hep birlikte gönlümüz, kalbimiz, dualarımız o bölgede. Her kurtulan vatandaşımız gönlümüzde bir rahatlama hissettiriyor. Keşke hiç kimse hayatını kaybetmeseydi; cana değil mala gelseydi. Ama maalesef hayatını kaybeden çok sayıda vatandaşımız var. Bölgede çalışan arama-kurtarma ekipleri var. AFAD yetkilileri var. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlar sadece enkaz altında kalan bir kişinin değil aslında bizim de hayatımızı kurtarıyorlar bir anlamda" diye konuştu.



'GÜN HEPİMİZİN ORTAK MÜCADELE ETME GÜNÜDÜR'



Kılıçdaroğlu, CHP'li 51 belediyenin deprem bölgesine 707 araç gönderdiğini, 3 bin 637 personelin bölgede görev yaptığını belirterek, "Kurtarma araçları, iş makineleri, itfaiye ve ambulanslar bunlar. Gıda ve yardım malzemeleri yine gönderildi. Isınma, kıyafet ve temizlik malzemeleri de var. 15 içme suyu TIR gönderildi. 21 gıda TIR'ı gönderildi. 9 mobil mutfak TIR'ı gönderildi. Yine 42 bin 500 battaniye bölgeye gönderildi. 3 bin 500 ısıtıcı gönderildi. 15 bin koli hijyen malzemesi gönderildi. Dolayısıyla olabildiğince kısa süre içerisinde bunların karşılanmasına çalışıldı. Belediye başkanlarımız hala çalışıyorlar. Depremi duyduktan sonra 11 valimizi aradım. Ve durumu sordum onlara. 11 ilin belediye başkanını da aradım. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi, başsağlığı dileklerimi, bizden olabilecek her türlü talebi belediye başkanlarımızın karşılayabileceğini; çünkü artık gün hepimizin ortak çalışma ve ortak mücadele etme günüdür. Dolayısıyla bu konudaki dileklerimi de belediye başkanlarına aktardım" dedi.



Kılıçdaroğlu, kendisine henüz ulaşılamayan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı aradığını bildirerek, "Elitaş’a durumu sordum. Onlar da kaygıyla izlediklerini; ama henüz bir haber alamadıklarını bir şekliyle ifade etti" dedi.



'AFAD'DAN RANDEVU TALEBİNDE BULUNDUM'



Kılıçdaroğlu, AFAD'dan randevu talebinde bulunduğu haberlerine ilişkin soru üzerine, "Gün birlik günü, beraber olma, sorunlara hakim olma ve sorunları çözme konusunda da güçlü bir irade ortaya koyma günü aslında. Evet; AFAD'dan randevu talebinde bulundum. Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Bunlar bugün için hiç önemli değil. Deprem bölgesine de en kısa sürede gideceğim. Malum şimdi oraya gittiğimiz zaman trafik tıkanabilir, çalışanların rahat çalışmaları bir şekliyle zora düşebilir. O nedenle en kısa sürede arkadaşlarımla birlikte deprem bölgesine gideceğim" dedi.