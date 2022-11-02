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‘Kılıçdaroğlu TOGG için kuyruğa gir’

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#Devlet Bahçeli#Kılıçdaroğlu#Togg
‘Kılıçdaroğlu TOGG için kuyruğa gir’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 07:00

MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Sayın Kılıçdaroğlu, sana kötü bir haber vereyim, Togg’un seri üretimi 2023 yılında başlıyor, buna şimdiden hazır ol, siparişini vermek için de haydi şimdiden kuyruğa gir” diye seslendi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “5 Kasım 2000 yılında gerçekleştirdiğimiz 6’ncı Olağan Büyük Kurultayımızda ‘Yüzyılla Sözleşme’ hedefimizi açıklamıştık. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki o günkü ‘Yüzyılla Sözleşme’ beyanımızla bugünkü ‘Türkiye Yüzyılı’ kararlılığı üst üste çakışmış, birbirini tamamlamış, Türkiye ve Türk milleti muazzam bir kalkışa ve uyanışa geçmişti. Biz, Sayın Cumhurbaşkanı’nın, ‘Gelin, Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte oluşturalım’ davetine icabet ediyor, çağrıya kulak veriyor, buna da hazır olduğumuzu açık yüreklilikle dile getiriyoruz.

ALAYININ AKLINI TOPLASANIZ

Leyleğin ömrü nasıl laklakla geçiyorsa, bunlarınki de dedikoduyla heba ve heder olmaktadır.

Bu ittifakta buluşanların alayının aklını toplasınız bir incir kabuğunu doldurmayacaktır. Zillet, Türkiye Yüzyılı’nın yakılan meşalesini söndüremeyecektir.

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TÜRKİYE’NİN ŞAKASI YOK

Türkiye’nin hiç şakası yoktur. Üzerimizde hesap yapan, punduna getirip ülkemize zarar vermeyi amaçlayan terör çeteleri ve muhasım ülkeler dikkat etsinler, akıllarını başlarına alsınlar. Bizden söylemesi, dev artık uyanmakla kalmamış çok şükür muhteşem bir teknolojik atılımla ayağa kalkmıştır.

SİPARİŞİNİ VER

Sayın Kılıçdaroğlu, sana kötü bir haber vereyim, Togg’un seri üretimi 2023 yılında başlıyor, buna şimdiden hazır ol, siparişini vermek için de haydi şimdiden kuyruğa gir. İlk yerli ve milli elektrikli otomobil olan Togg’un banttan indirilme törenine katılarak ortak sevinci paylaştık, iftihar ettik. Kılıçdaroğlu’na diyorum ki, zaman bulursan, yolunu öğrenirsen, Gemlik’e gitmeni tavsiye ediyorum.”

100. YIL YÜZÜĞÜ

‘Kılıçdaroğlu TOGG için kuyruğa gir’

Bahçeli’nin ‘100’üncü Yıl’ yüzüğü ve rozeti dikkat çekti. Yüzük ve rozette “Türkiye Cumhuriyeti 1923-2023” yazısı yer alırken, yüzüğün kenarlarında çift başlı kartal figürü de göze çarptı.

 

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#Devlet Bahçeli#Kılıçdaroğlu#Togg

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