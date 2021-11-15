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Kılıçdaroğlu, TOBB'u ziyaret etti: İşletme dostu mevzuatı hayata geçireceğiz

#Kılıçdaroğlu#TOBB#Rifat Hisarcıklıoğlu
Kılıçdaroğlu, TOBBu ziyaret etti: İşletme dostu mevzuatı hayata geçireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında işletme dostu mevzuatı hayata geçireceklerini belirtti.

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Üretim yapanın, alın teri dökenin, ihracat yapanın, sanayicinin, tüccarın, esnafın, hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bu amaçla TOBB'u ziyaret ettiklerini söyledi. Türkiye'nin üretimle alın teriyle büyüyeceğini ve kazanacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu yapıldığında Türkiye'nin hızla büyütülebileceğini dile getirdi. "Onları korumak, onların haklarını savunmak önlerindeki engelleri kaldırmak için Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Onların finansmana erişimi, dijitalleşme konusunda önlerine çıkan engelleri ortadan kaldırmak da bizim görevimiz. Biz iktidar olduğumuzda işletme dostu mevzuatı mutlaka hayata geçireceğiz. Onların önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Ülkeyi fakirleştirip 'ihracat yapacağım' diye inatlaşma içine giren bir anlayışla karşı karşıyayız. 'Ne kadar çok fakir olursa o kadar çok ihracat yapacağız ve buradan gelir elde edeceğiz' diye akla mantığa sığmayan bir abesle düşünceyle karşı karşıyayız. Bu düşünceyi asla doğru bulmuyoruz."
Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin fakirleşmesinin, ekonomide kayıplar vermesi anlamına geleceğini belirtti. Türkiye'nin fakirleştiğinde iç piyasa talebinin de olmayacağını, daralacağını bildiren Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye'nin yaşadığı dramlardan birisinin de bu olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İç piyasada vatandaşa, emekliye, işçiye, memura vermiyorsunuz. Esnaf kazanamıyor. Peki insanlar nasıl alışveriş yapacaklar? İç piyasada da ciddi bir sorunumuz var. Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız gerçekten. Ekonominin kitabı yazılmış. Şahane kitaplar yazılmış. Böyle bir anlayışı hiç görmedim, hiç tanık da olmadım. Eğer biz iç piyasayı büyütmek istiyorsak, ihracat yapmak istiyorsak, Türkiye'nin uluslararası piyasalarda itibar kazanması, saygınlık kazanmasını istiyorsak her alanda üretim ve güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Bu zırvalıklarla, saçmalıklarla, 'Ben işte ekonomiyi çok iyi biliyorum, bu işin kitabını yazdım'... Kitabını yazdığının nasıl olduğu belli. Türk Lirasının dolar karşısında nasıl eridiği de belli."

Üretene, alın teri dökene, istihdam yaratana her zaman saygılı olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, bunların önlerindeki bütün engelleri kaldıracaklarını bildirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu zırvalıklara ve saçmalıklara asla itibar etmesinler. Bizi sabırla dinlesinler. Ülkenin sorunlarının nasıl çözüleceğini, nasıl mücadele edeceğimizi, ülkeyi aydınlığa nasıl kavuşturacağımızı içeride anlattık, bundan sonra da anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Ahmet Akın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak eşlik etti.

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#Kılıçdaroğlu#TOBB#Rifat Hisarcıklıoğlu

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