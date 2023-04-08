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Kılıçdaroğlu TikTok’a ‘ince’den giriş yaptı

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#Kılıçdaroğlu#Tiktok#Twitter
Kılıçdaroğlu TikTok’a ‘ince’den giriş yaptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 07:00

CHP Lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, adaylardan Muharrem İnce’nin de yoğun olarak kullandığı TikTok’ta ilk paylaşımını yaptı. Kılıçdaroğlu, “sorulmayacak sorular kanunu” çıkaracaklarını, bu yasada, “İkizler burcu musun” sorusunun da olacağını söyledi. Bu sözlere gençlerden yorum yağdı.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği popüler sosyal medya platformlarından TikTok’a hızlı giriş yaptı. Kılıçdaroğlu’nun, bol bol kahkaha emojisiyle birlikte çok sayıda beğeni alan, “Cumhurbaşkanı olduğumda torpile, kayırmaya kesinlikle son vereceğim. Ama sadece bu kadar değil, ‘evli misin, bekâr mısın, açık mısın, kapalı mısın, çocuk yapacak mısın, ikizler burcu musun’, 14 Mayıs’tan sonra bu sorular tarihe karışacak. Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak” paylaşımına gelen bazı yorumlar şöyle:

İKİZLERİ KAPATABİLİR MİYİZ

* İkizler burcu olduğumu duyan herkesin verdiği tepkiyi sizden duymak duygulandırdı başkanım.

* Kemal Amca, ikizler burcu neyse ama yengeçse sıkıntı olur.

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* İkizler burçlarını kapatabilir miyiz peki başkanım.

* Kaç kilo aldın demek de yasaklansın cumhurbaşkanım.

* Yaş da sormasınlar, 45 yaşındayım diye iş vermiyorlar.

* Astrolojiye olan ilginizden dolayı kalbimi kazandınız bile.

‘BAY KEMAL ASLA YOLUNDAN DÖNMEZ’

Gece saatlerinde Twitter’dan da videolu paylaşım yapan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Sevgili halkım, sizden çalınan bir para var, tam 418 milyar dolar. 20 yılda 1000’e yakın yandaş şirket bir araya geldi ve Hazineyi soydu. Bu çetelerden tahsil edeceğim 418 milyar dolarla halkım için yapacaklarımızı anlattım, kısa filmlerle... Bu filmler bu gece televizyonlarda yayınlanacaktı. Ama bazı kanallar yayınlamayı reddetti. Buyurun, engellenen kampanyamızın filmi. Ey çeteler! Siz hâlâ anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez.”

Kılıçdaroğlu TikTok’a ‘ince’den giriş yaptı


SELVİ HANIM’DAN MUTFAK PAYLAŞIMI

Selvi Kılıçdaroğlu’dan da “Airfryer” ve mutfak paylaşımları geldi. Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter’dan, bir fotoğraf ile “Eşime çok sormuşsunuz gençler. Aldık duruyor dur bakalım” yazdı. Kılıçdaroğlu ayrıca “Konuşmamız gereken zor şeyler var, her üç çocuktan birini vuran açlık gibi. Torunlarım için ne istiyorsam aynısını tüm çocuklar için istiyorum” dedi.

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#Kılıçdaroğlu#Tiktok#Twitter

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