Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak mücadele

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CHP Lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘Millet Buluşmaları’ kapsamında dün Giresun Atatürk Meydanı’nda vatandaşlara seslendi. Yağmur altındaki mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:



“Bir değişime, bir dönüşüme hazır mıyız? Adalet, hak hukuk istiyor muyuz? Hiç meraklanmayın sözüm söz; bu ülkeye güzel baharları getireceğim. Herkesin mutlu olduğu, hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Artık kavgadan, ayrışmadan, birbirimizin aleyhinde konuşmaktan bıktık. Ya arkadaş bir de kucaklaşalım, bir araya gelip, sohbet edelim. Kardeşçe, bu ülkenin dünya kadar sorunu var, o sorunları çözelim. Bunu yapacağız ve bu ülkeye mutlaka huzuru ve her eve bereketi getireceğiz.



GENÇLERİN HAYALLERİ BAY KEMAL’İN HEDEFİ



Hiç endişe etmeyin. Giresun’da 22 bin 294 genç, ilk kez sandığa gidip, oy kullanacak. Şimdi gençler siz demokrasi, özgürlük istiyor musunuz? İş ve aş istiyor musunuz? Size sözüm var; sizin bütün hayalleriniz, Bay Kemal’in hedefi olacak. Gençler umutlarını başka ülkelerde değil; kendi ülkesinde çalışarak, üreterek, alın teri dökerek kazanmasını bilmeli ve kazanmalı. Siyaset kurumu da bunun altyapısını mutlaka oluşturmalı.



