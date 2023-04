Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak mücadele

Haberin Devamı

CHP Lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘Millet Buluşmaları’ kapsamında dün Giresun Atatürk Meydanı’nda vatandaşlara seslendi. Yağmur altındaki mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:



“Bir değişime, bir dönüşüme hazır mıyız? Adalet, hak hukuk istiyor muyuz? Hiç meraklanmayın sözüm söz; bu ülkeye güzel baharları getireceğim. Herkesin mutlu olduğu, hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Artık kavgadan, ayrışmadan, birbirimizin aleyhinde konuşmaktan bıktık. Ya arkadaş bir de kucaklaşalım, bir araya gelip, sohbet edelim. Kardeşçe, bu ülkenin dünya kadar sorunu var, o sorunları çözelim. Bunu yapacağız ve bu ülkeye mutlaka huzuru ve her eve bereketi getireceğiz.



GENÇLERİN HAYALLERİ BAY KEMAL’İN HEDEFİ



Hiç endişe etmeyin. Giresun’da 22 bin 294 genç, ilk kez sandığa gidip, oy kullanacak. Şimdi gençler siz demokrasi, özgürlük istiyor musunuz? İş ve aş istiyor musunuz? Size sözüm var; sizin bütün hayalleriniz, Bay Kemal’in hedefi olacak. Gençler umutlarını başka ülkelerde değil; kendi ülkesinde çalışarak, üreterek, alın teri dökerek kazanmasını bilmeli ve kazanmalı. Siyaset kurumu da bunun altyapısını mutlaka oluşturmalı.





Hangi iftiraları atacağız diye sıraya girmişler. Yok terör, yok şöyle, yok şu örgüt, yok şunu yaptı, yok Kılıçdaroğlu şöyle, yok masanın altı, yok masanın üstü. Ne derseniz deyin, yüreğiniz ne kadar açıksa beni öyle bilin. Terör, bir insanlık suçudur. Kim yaparsa yapsın, nereden gelirse gelsin, teröre karşı durmayan zaten insan değildir. Teröre karşı ortak mücadele edeceğiz. Bunu hepinizin bilmesini isterim. Allah’ın yarattığı bu güzel dünyada, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ön yargılarımızdan kurtulmak istiyoruz. Bu ülke yeterince kamplaştı artık kamplaşmadan çıkmalı. Elin oğlu büyüyor, giderek küçülüyoruz.Burada yetişen fındık, sadece bizim ülkemiz için değil; dünya için de son derece değerli bir üründür. Peki nasıl oluyor da üreten dünyadaki bir numaralı ülkeyiz, elin oğlu bizim ürettiğimiz fındıktan milyar dolarları kazanıyor ama bu fındığı üreten Karadenizli kazanamıyor. Niçin? Dedim ki; sen her şeyi dolara bağladın, fındığı da dolar yapalım. Kilosu 4 dolar. Bay Kemal’in sözü; bu fındık 4 doların altına asla düşmeyecek.”Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da eşlik ettiği Kocaeli Mitingi’nde özetle şunları söyledi:“Atatürk Havalimanı’nı, Atatürk Uzay Çalışmaları Merkezi yapacağız. Amerika’da çalışan 2 Türk’ümüz var. Amerika’da, uzay sanayi konusunda Elon Musk’tan sonra en büyük firma. Bunlarla oturduk, bunlarla konuştum. Siz, Türkiye’de uzay sanayinin gelişmesi için kuracağımız merkezde gelip burada yardım yapabilir misiniz? Söz verdiler açacağız diye. ASELSAN ’ı, HAVELSAN’ı, ROKETSAN’ı, bunların tamamı sermaye olarak devletin elindedir ve devlet buraları özel olarak korur. Biz de aynı şekilde buraları koruyacağız. Diyorlar ya efendim gelince İHA’ları, SİHA’ları yok edecekler. Yok öyle bir şey. Kim daha çok çalışırsa her türlü desteği vereceğiz. Kim daha fazla üretirse her türlü desteği vereceğiz. Savunma sanayi milli bir meseledir bir parti meselesi değildir. Milli meselenin sağcısı, solcusu, ortacısı olmaz.”İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “Benim yaşımdakiler bilir, seçim bir bayramdır. 14 Mayıs’ta oylarınızı, birinci oy Sayın Kılıçdaroğlu’na, tabii ben kendi partime de oy isteyeceğim. Her evden bir tanecik alabilir miyim? Peki İYİ Partililerin tamamı, CHP’lilerin birer tane. Söz mü?” diye konuştu.