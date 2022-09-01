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Kılıçdaroğlu TEKNOFEST'te

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#TEKNOFEST#Kemal Kılıçdaroğlu#Samsun
Kılıçdaroğlu TEKNOFESTte
Rıza Özel
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 07:00

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Samsun’daki ziyaretlerinin ardından Ankara’ya dönmek için gittiği Çarşamba Havaalanı’nda TEKNOFEST’i ziyaret etti.

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Kılıçdaroğlu, festival alanını Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın kullandığı araçla gezdi, bilgi aldı. Festival alanından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İHA ve SİHA hakkındaki soruya, “Önemli olan Türkiye teknoloji alanında özellikle savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor.

Kılıçdaroğlu TEKNOFESTte

Bu yatırımlara A partisi B partisi ayırımı yapmakta yanlış. Sonuçta yapan bizim insanlarımız burada çalışan üniversitede okuyan bizim evlatlarımız. Bizim evlatlarımızın yaptığını kim gölgelemek isteyebilir? Dolayısıyla her birimiz böyle bakmalıyız” yanıtını verdi.

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#TEKNOFEST#Kemal Kılıçdaroğlu#Samsun

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