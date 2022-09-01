Kılıçdaroğlu TEKNOFEST'te

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Kılıçdaroğlu, festival alanını Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın kullandığı araçla gezdi, bilgi aldı. Festival alanından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İHA ve SİHA hakkındaki soruya, “Önemli olan Türkiye teknoloji alanında özellikle savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor.

Bu yatırımlara A partisi B partisi ayırımı yapmakta yanlış. Sonuçta yapan bizim insanlarımız burada çalışan üniversitede okuyan bizim evlatlarımız. Bizim evlatlarımızın yaptığını kim gölgelemek isteyebilir? Dolayısıyla her birimiz böyle bakmalıyız” yanıtını verdi.