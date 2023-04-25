Kılıçdaroğlu: Tek görevim huzurun gelmesi

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan PTT kavşağındaki miting alanında düzenlenen 'Millet Buluşması'nda halka hitap etti. Miting programında Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP'nin Ardahan milletvekili adayları Özgür Erdem İncesu, Asım Karabacak yer aldı.



ÜLKEYE ADALETİ GETİRECEĞİM



Mitingde belediye başkanlarından sonra vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin, Ardahan olduğu sürece, Ardahan serhat şehir ayağa kalktığı sürece, bu ülkeye hakkı da hukuku da adaleti de mutlaka getireceğim. Adalet sadece Ardahan'a değil, Türkiye coğrafyasına gelecek” dedi. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları’yla Türkiye'ye hizmet edeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız. Ardahan'da bir değişim oldu. Ardahan'ın terminali bile yoktu. Şimdi terminaliniz var mı, belediyenin bütün araçları kiralıktı. Dünyanın parasını ödüyorlardı. Şimdi belediyemizin araçları var mı? Demek ki parayı yerinde kullanırsanız, kul hakkı yemezseniz, halka hizmeti hakka hizmet gibi görürseniz Ardahan’ı da kalkındırır, Türkiye'yi de kalkındırırsınız. Herkes bulunduğu yerde karnını doyurarak huzur içinde yaşayacak.”



ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİ



Ardahan'a, Sahara Tüneli ve Doğu Ekspresi konusunda söz veren Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Çiftçi kazanacak, üretici kazanacak. Bütün köylerde bir veteriner, bir öğretmen olacak. Hayvanlarınızın aşısı hiçbir ücret alınmadan yapılacak. Dediğim gibi tek görevim bu ülkeye huzurun gelmesi, bereketin gelmesi. Bunlar parayı nereden bulacak, diyorlar. Türkiye zengin, güçlü bir ülke. Yeter ki kaynaklar doğru dürüst harcansın. Kafkaslar ve Orta Doğu'nun yıllık et ihtiyacı 25 milyar dolar. Bu pazarın en güçlü aktörü olacağız. Bunu planladık.”



YAVAŞ: YÖNETEMEZ DİYORLAR



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da "Bu iktidardan duyuyoruz, 'Bunlar gelirse yönetemez, ülke bölünür. Oy veren terörist.’ Bıktık. İyi müslümanın ağzından bal damlar" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Ne yapacağız, oylarımız tavan yapacak, sandıklar patlayacak” dedi.

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ECEVİT SLOGANI GÜNDEMDE

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Konuşmasında Bülent Ecevit’in bir sözünü de kullanan Kılıçdaroğlu, “Rahmetli Ecevit ne diyordu, ‘Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen.’ Evet bu düzeni ülkemize getireceğiz. Bu coğrafyayı Türkiye’nin en bereketli coğrafyası haline getireceğiz” dedi.

EMEKLİLERE 15 BİN LİRA YANITI

KARS Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, alandaki ‘Kars’a da bahar gelecek mi?’ yazılı dövizi fark edip “Evet Kars’a da Türkiye’ye de dünyaya da bahar gelecek. Getireceğiz baharı” dedi. Ardahan'daki mitingden sonra yaptıkları saha değerlendirmesinde emeklilerin 'Kılıçdaroğlu, hiç emeklilere vereceği 15 bin liradan söz etmedi, acaba vaz mı geçti?' diye sorduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



“14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz, Bay Kemal'i cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Kurban Bayramı’nda gideceksiniz bankaya 15 bin lira ikramiyeyi göreceksiniz.



GATA'YI YENİDEN AÇACAĞIZ



Ordu bizim ordumuzdur. Ordumuzun hastanelerini ellerinden aldılar. O hastanelerin tamamını yeniden şanlı ordumuza vereceğiz. GATA'yı yeniden açacağız. Türkiye'yi barış içinde, huzur içinde büyüyen gelişen herkesin hakkını aldığı bir ülke haline getireceğiz. Güçlü bir Türkiye hepimizin Türkiye'si olacak.” (Bedir ALTUNOK-Volkan KARABAĞ/DHA)

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KILIÇDAROĞLU’NUN HALASINA UĞURLAMA

Kemal Kılıçdaroğlu’nun halası Kıymet Karabulut yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Tunceli Devlet Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybetti. Karabulut için dün Tunceli Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ile Kıymet Karabulut’un yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.(Serhat Ozan YILDIRIM / DHA)