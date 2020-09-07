Kılıçdaroğlu tarımı yazdı: Çiftçimiz desteklenirse dünyayı doyurur

KEMAL Kılıçdaroğlu Millet Dergisi’nin Türkiye’de tarımın durumuna ayırdığı özel sayısının başyazısını kaleme aldı. Kılıçdaroğlu yazıda özetle şunları belirtti: “Cumhuriyet Türkiye’sinde ekonominin lokomotifi olan tarım sektörü; her geçen gün ülkemizde kan kaybederken, gelişmiş ülkelerde stratejik bir sektör olma özelliği devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Dünya ve Gıda Örgütü’ne göre dünyada 690 milyon insan açlıkla mücadele etmektedir. Sadece 2020 yılında 130 milyon insanın, COVID-19 salgınından dolayı açlıkla karşı karşıya kalacağı ifade edilmektedir.

ÇİFTÇİ TARIMDAN KOPTU

Çiftçi tarımdan kopmakta, gençler tarım dışı alanlara yönelmekte, tarım toprakları atıl kalmakta, kırsal boşalmakta ve dışa bağımlı bir tarımsal yapı ortaya çıkmaktadır. Akıl ve bilimin yolunda, emeğini ve alın terini ortaya koyan çiftçimiz desteklendiğinde, halkımızın gıda ihtiyacının yanında dünyadaki dezavantajlı toplulukları da doyuracak ve de önemli bir dışsatımcı ülke olacak bir tarımsal üretim yapacağını biliyoruz.”