Kılıçdaroğlu: Tarihin doğru tarafında olmak cesaret gerektirir

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin İmralı heyetine üye vermeme kararına sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

CHP RÜŞVETLE ANILAMAZ

“CHP, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu partisidir. Aynı zamanda devleti ve cumhuriyeti koruma iradesinin de ta kendisidir. CHP sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır. Birincisi; siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP’linin namus borcudur. Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama, bakın büyük bir ama ile söylüyorum, CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.

DEVLETE İSTİKAMET ÇİZER

İkincisi; CHP devlete istikamet çizer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Ortadoğu’dan Asya’ya, Kafkaslardan Avrupa’ya, Altaylar’dan Tuna’ya söyleyecek sözü vardır. CHP Ortadoğu’da tökezlememizi bekleyen İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek, devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır. Siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin Cumhuriyet Halk Partisi’nden beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir. Aziz milletimizle hak, hukuk ve adalet yürüyüşümüze devam edeceğiz.”