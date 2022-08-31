Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu: Tarihimizi iyi bilirsek geleceğimizi daha iyi yönlendiririz

Güncelleme Tarihi:

#SAMSUN#CHP#Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu: Tarihimizi iyi bilirsek geleceğimizi daha iyi yönlendiririz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 10:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer tarihe sahip çıkmazsak, geleceğimize sahip çıkamayız. Eğer tarihimizi iyi bilirsek, geleceğimizi daha iyi yönlendiririz" dedi.

Haberin Devamı

Bir dizi programa katılmak üzere Samsun'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Havza ilçesindeki Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti. Müze önünde kendisini karşılayanlara hitap edip, ilçenin tarihi önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü burada 18 gün sizler ağırladınız.

18 gün bağrınıza bastınız, tarihinize sahip çıkın. Bu ağırlama, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemlidir. Bu tarihi yaşatın ve evlatlarınıza da öğretin. Eğer tarihe sahip çıkmazsak, geleceğimize sahip çıkamayız. Eğer tarihimizi iyi bilirsek, geleceğimizi daha iyi yönlendiririz. Bir kentin, bir ilçenin tarihi aynı zaman da ulusun tarihidir. O nedenle burada bulunmaktan son derece mutluyum. Havza’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü konuk edenler sizlerin babaları, ataları, dedeleri onları da buradan rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu daha sonra Vezirköprü ilçesine geçti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#SAMSUN#CHP#Kılıçdaroğlu

BAKMADAN GEÇME!

Thodexin kurucusu Kripto Farukun 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

Thodex'in kurucusu Kripto Faruk'un 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

#Faruk Fatih Özer
Arkadaşım timsah Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

Arkadaşım timsah! Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

#Joseph Henney
Guatam Adani, Bill Gatesi bile geride bıraktı Dünyanın en zenginlerine rakip çıktı

Guatam Adani, Bill Gates'i bile geride bıraktı! Dünyanın en zenginlerine rakip çıktı

#Guatam Adani

BAKMADAN GEÇME!

Thodexin kurucusu Kripto Farukun 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

Thodex'in kurucusu Kripto Faruk'un 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

#Faruk Fatih Özer
Arkadaşım timsah Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

Arkadaşım timsah! Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

#Joseph Henney
Guatam Adani, Bill Gatesi bile geride bıraktı Dünyanın en zenginlerine rakip çıktı

Guatam Adani, Bill Gates'i bile geride bıraktı! Dünyanın en zenginlerine rakip çıktı

#Guatam Adani