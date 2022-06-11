Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı

#Tarhan Erdem#Kılıçdaroğlu#CHP
Kılıçdaroğlu Tarhan Erdemin cenazesine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı.

Haberin Devamı

89 yaşındaki Tarhan Erdem, Bodrum'da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Erdem için bugün Bebek Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kılıçdaroğlu Tarhan Erdemin cenazesine katıldı

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li eski ve yeni milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Cenaze töreninde konuşan Tarhan Erdem'in kızı Ayşe Erdem, "Burada çok fazla kalabalık var. Herkesin hayatına dokunmuş. Gerek yumuşaklığı, mütevaziliği ve demokrasi mücadelesinde beraber mücadele ettiği arkadaşları ve sevdikleri ile bir aradayız. Gelen herkese sevgilerimizi söylüyoruz. Çok güzel bir gün oldu bu kalabalık bizi teselli etti" dedi. Tarhan Erdem'in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilmek üzere Aşiyan Mezarlığı'na götürüldü. 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarhan Erdem#Kılıçdaroğlu#CHP

BAKMADAN GEÇME!

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

#Cruise Tatili
Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı

BAKMADAN GEÇME!

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

Seven çok seviyor ama... Cruise tatillerinin hiç bilmediğimiz yüzü...

#Cruise Tatili
Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı