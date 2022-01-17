Kılıçdaroğlu: Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla yolcu edeceğiz

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ATO Kongre Merkezi’nde düzenlenen 'Hatay EXPO 2021 Ankara Lansmanı'na; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile milletvekilleri katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, son 10 yılda kent olarak hem sosyolojik hem psikolojik hem de ekonomik anlamda geri gittiklerini belirterek, "Suriye savaşı dolayısıyla şu anda yaklaşık 500 binin üzerinde resmi rakamlarla misafir ağırlıyoruz ama 300 binin üzerinde de kayıtsız Suriye’den gelen misafirimiz var ve Hatay halkı yaklaşık 900 bin civarında misafire 10 yıldır karşılıksız bakmaktadır. Bundan da gücenmiyoruz ama istiyoruz ki o coğrafya bir an önce huzur bulsun" diye konuştu.

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