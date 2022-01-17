Kılıçdaroğlu: Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla yolcu edeceğiz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Memur olmak isteyenler dikkat İşte yeni açılan kadrolarMemur olmak isteyenler dikkat! İşte yeni açılan kadrolar#Memur
Hülle transferi dendi, Süper Lige gitti Galatasaray göndermişken neden transfer edildiHülle transferi dendi, Süper Lig'e gitti! Galatasaray göndermişken neden transfer edildi?#Erencanyardımcı
Tarihi bir yıl yaşanmıştı İşte kripto paralarda 2022 senaryoları...Tarihi bir yıl yaşanmıştı! İşte kripto paralarda 2022 senaryoları...#Kripto Para Piyasası
Arnavutluka 522 deprem konutu... Erdoğan: Elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaştıkArnavutluk'a 522 deprem konutu... Erdoğan: Elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaştık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Şehit uzman çavuş için büyük seferberlik Vali özel olarak teşekkür ettiŞehit uzman çavuş için büyük seferberlik! Vali özel olarak teşekkür etti#Hakkari
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldüAvrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü#COVID-19
Acil servis doktoru tutuklandı Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüzAcil servis doktoru tutuklandı! Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüz#Uşak
Kamerunlu dolandırıcıdan iş adamlarına büyük tuzakKamerunlu dolandırıcıdan iş adamlarına büyük tuzak#Dolandırıcılık
Ne ilaç ne de anestezi 2000 yıl önce başarmışlarNe ilaç ne de anestezi! 2000 yıl önce başarmışlar#Kafatası
7 yaşında zirveyi altüst etti... Kazancı dudak uçuklattı7 yaşında zirveyi altüst etti... Kazancı dudak uçuklattı!#Youtube
Denetimlerde taksiciden şaşkına çeviren savunma Böylesi görülmediDenetimlerde taksiciden şaşkına çeviren savunma! Böylesi görülmedi#Taksi
Çinin korkulu rüyası gerçek oldu İçeride çalışanlar varken mühürlediler...Çin'in korkulu rüyası gerçek oldu! İçeride çalışanlar varken mühürlediler...#Çin
İstanbul için yeni kar uyarısı Meteoroloji duyurdu: Bu günlere dikkatİstanbul için yeni kar uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Bu günlere dikkat#Meteoroloji
Tıp tarihine geçti Türkiyede ilk: Kendim 39, kollarım 12 yaşındaTıp tarihine geçti! Türkiye'de ilk: Kendim 39, kollarım 12 yaşında#Cihan Topal
Salgında bağışıklığa en zararlı besin maddesi açıklandıSalgında bağışıklığa en zararlı besin maddesi açıklandı!#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu: Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla yolcu edeceğiz

#Kılıçdaroğlu#CHP#Suriyeli Sığınmacı
Kılıçdaroğlu: Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla yolcu edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleriyle kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz" dedi.

Haberin Devamı

ATO Kongre Merkezi’nde düzenlenen 'Hatay EXPO 2021 Ankara Lansmanı'na; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile milletvekilleri katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, son 10 yılda kent olarak hem sosyolojik hem psikolojik hem de ekonomik anlamda geri gittiklerini belirterek, "Suriye savaşı dolayısıyla şu anda yaklaşık 500 binin üzerinde resmi rakamlarla misafir ağırlıyoruz ama 300 binin üzerinde de kayıtsız Suriye’den gelen misafirimiz var ve Hatay halkı yaklaşık 900 bin civarında misafire 10 yıldır karşılıksız bakmaktadır. Bundan da gücenmiyoruz ama istiyoruz ki o coğrafya bir an önce huzur bulsun" diye konuştu.

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu: Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla yolcu edeceğiz



'ÜLKELERİNE GİTMELERİNİ İSTEYECEĞİZ'

CHP lideri Kılıçdaroğlu da tarih konusunda Hatay'ın kadim kent olduğunu dile getirerek, "İnançların ve kültürlerin bir anlamda merkezi Hatay. Sayın Başkan 900 bin Suriyeliye baktıklarını ifade etti ve Suriye'de yaşanan dramın Hatay’a büyük maliyetler çıkardığını da ifade etti. Sayın başkanım şöyle bir sözümüz var. En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleriyle kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz. Elbette ki onlar gidecekler. Kendi topraklarında babalarının, atalarının topraklarında çalışmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla can ve mal güvenliklerinin sağlanmasını isteyeceklerdir. Bunun altyapısını oluşturacağız ve göreceksiniz Hatay eski görkemli günlerine yeniden kavuşacak" dedi.

'ATATÜRK O TALİMATA UYMAMIŞTIR'

Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Hatay konusuna verdiği öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

"Okuduğum kadarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İstanbul’daki sarayın arasındaki ihtilaf, uyuşmazlık ilk önce İskenderun konusunda çıkmıştır. İngiliz askerleri sarayın izniyle İskenderun’dan Orta Doğu’ya geçeceklerdir. Gazi Mustafa Kemal o dönem Suriye’de görevlidir ve talimat gelmiştir; ‘İngiliz askerleri oradan Orta Doğu’ya geçecekler’ diye. Gazi bunu kabul etmez ve sarayı tekrardan uyarır. Der ki ‘Buradan geçecekler ama bu Hatay’ın bir anlamda kaybedilmesine yol açabilir’. Bunu uygun görmediğini ifade etmiştir. Saraydan tekrar bir talimat gelmiştir; ‘Hayır bu talimata uyacaksınız’ diye ve Atatürk o talimata uymamıştır. Dolayısıyla Hatay’ın böyle bir özelliği de daha var. Hatay’ın korunması aslında çok öncelerde, Cumhuriyet’in ilanından önce Mustafa Kemal’in kafasında vardır. Dolayısıyla Hatay’ı yeniden kazanmak ve bunu büyük bir diplomatik zaferle ve bütün dünyanın kabul edebileceği bir yapı içinde bir hukuk sistemiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne kazandırması olağanüstü güzel bir olaydır." 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kılıçdaroğlu#CHP#Suriyeli Sığınmacı

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki