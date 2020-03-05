Kılıçdaroğlu: Suriye'de siyasi hedefimiz nedir

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Suriye’de siyasi hedef nedir? Biz İdlib’de ne arıyoruz? Bu sorularının yanıtı olmadığı için yanıt veremiyorlar. Bu nedenle ordu amaçsız ve sahipsiz bırakıldı. Amaçsız savaş olmaz. Terörle mücadele için tezkerede yetki verdik, ama HTŞ, IŞİD ve diğer cihatçı örgütlerle terörle mücadele yaptırmıyorlar. Rusya ile savaşa giriyoruz neredeyse. Bu anlaşılmaz bir durum” dedi.



TEZKEREYE ‘EVET’ GEREKÇELERİ



Kılıçdaroğlu, tezkereye “evet” demesinin iki büyük hedefi olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Bunlardan bir tanesi terör örgütleriyle mücadele etmesi içindi. Ama ettirmiyorsun. Ordu orada IŞİD ve unsurlarıyla mücadele etmiyor. İkincisi göçün önlenmesiydi. Ama göçü de engelleyemiyoruz. Peki bizim askerimiz hangi siyasi amaç doğrultusunda orada bulunuyor? Soçi, Astana taahhütlerini neden yerine getiremiyoruz? Suriye’de bulunmamızın siyasi amacı nedir sorusuna yanıt bekliyoruz.” Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bay Kemal’ın yeri Esed’in yanıdır” açıklamasına da, “Bizim Suriye’de olsa olsa yerimiz, askerimizin, Mehmetçiğimizin yanıdır. Onun dışında herhangi bir yeri kabul etmeyiz. Oradaki askerlerimiz ne olacak? Ne yapmaya çalışıyorsunuz. Bunca şehitten sonra tıpış tıpış Moskova’ya gidiyorsun. Ne konuşacaksın?” tepkisini gösterdi.