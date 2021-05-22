Kılıçdaroğlu sürgünde ölen Çerkesleri andı

Kılıçdaroğlu, “21 Mayıs bizler için yas günüdür. Çerkes Sürgünü” üst yazısıyla paylaştığı videoda özetle şunları söyledi:

KAYBOLDULAR

“Bugün 21 Mayıs. Çerkes sürgününün başladığı gündür bugün. 157 yıl önce bugün yaklaşık bir buçuk milyon Çerkes, Abhaz ve diğer Kafkas hakları yaşadıkları anavatanlarından sürgün edildiler. Yüzbinlerce insan, kadın, çocuk sürgün yolunda, Karadeniz’in dalgalı sularında kayboldu. Açlıkla, susuzlukla, hastalıkla pençeleşerek yaşamlarını yitirdiler. Bu büyük acıyı ruhumuzun derinliklerinde hissediyoruz. Onları unutmadık, unutmayacağız.”

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