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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.03.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'ya başsağlığı diledi

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Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'ya başsağlığı diledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün annesini kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonda arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla aradı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

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