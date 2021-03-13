Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'ya başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla aradı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

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