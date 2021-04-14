‘Kılıçdaroğlu sudaki balığa soğan doğruyor’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “Biz küçük ortaklıktan gocunmuyoruz. Küçük diye hafife aldığı partimizi, FETÖ kumandasıyla ele geçirme oyunlarını da unutmuş değiliz” tepkisini gösterirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da “Cumhurbaşkanı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, buyursun aday olsun” sözleriyle eleştirdi. MHP Lideri, partisinin grup toplantısındaki konuşmada özetle şunları söyledi:

BİRİSİ NİÇİN BİLDİRİYİ İNKÂR ETMEDİ

“CHP Genel Başkanı, emekli olmuş amiraller dünyanın neresinde darbe yapabilir, sorusunu pişkinlikle sorabilmiştir. Anlaşılan cehaletinin kurbanı olmaktan rahatsızlık duymamıştır. Talat Aydemir’in 20 Mayıs 1963’teki ikinci darbe teşebbüsü esnasında sadece emekli bir albay olduğunu Kılıçdaroğlu dışında bilmeyen var mıdır? İleri derecede su kaynatmaktadır. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, buyursun aday olsun. Korkakça değil mertçe milletimizin huzuruna çıksın. MHP’nin ve cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir. Kılıçdaroğlu milliyetçilikle ilgili işkembeden sallamış. CHP Genel Başkanı, sudaki balığa soğan doğruyor. Sayın Kılıçdaroğlu, çapına çaputuna, milliyetçilik senin ne haline? Alçacık eşek binmeye kolaydır, yünlüce koyun yolmaya kolaydır, senin milliyetçiliğin ise yalan üstüne yalan koymaktır.

SAHTE KOLTUK KRİZİ BAHANESİYLE GÖLGELENDİ

AB Konseyi Başkanı’yla AB Komisyonu Başkanı’nın ziyaretleri sahte bir koltuk krizi bahanesiyle gölgelenmiştir. Kimin nerede ve nasıl oturacağı belliyken, konuyu istismar eden zihniyetler hem kel hem foduldur. Hiç kimse kusura bakmasın, biz oturacağımız yeri de biliriz, buyur edip oturtacağımız yeri de biliriz.

İTALYA BAŞBAKANI’NA SERT YANIT

Diktatör arayan kendi geçmişine bakmalıdır. Çok şükür bizden Duçe çıkmadı, Führer çıkmadı, Firavun çıkmadı, Franko çıkmadı, Salazar çıkmadı, ülkemizde de Nazi kalıntıları ve kara gömlekliler görülmedi. İtalya Başbakanı çizmeyi aşmakla kalmamış, gizli Mussolini hayranlığı yakasını ele vermiştir.”

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