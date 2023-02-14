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Kılıçdaroğlu SPK’ya gitti

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#Kılıçdaroğlu#Depremzede#SPK
Kılıçdaroğlu SPK’ya gitti
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 07:00

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 380 bin depremzede küçük tasarruf sahibinin deprem anında zarara uğratıldığını, paralarının iade edilmesi gerektiğini söyledi. SPK Başkanı’nı istifaya çağırdı.

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Deprem bölgesinden önceki gece yarısı dönen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün sabah soluğu, küçük tasarruf sahiplerinin zarara uğratılmasıyla ilgili daha önce eleştiriler yönelttiği SPK’da aldı. Kılıçdaroğlu, SPK binasının önünde, “Önce Sayın Başkan görüşecek diye aldılar ama sonra imtina etti, anladığım kadarıyla saraydan gerekli izni alamadı” dedi.

380 BİN DEPREMZEDE

Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı: Yaklaşık 380 bin tasarruf sahibi deprem bölgesinden, açık ve net ifade ediyorum soyulmuştur. Deprem sırasında bir insanın soyulması ne demektir, bunu bir kurum yapıyorsa, bir kurumun şemsiyesi altında yapılıyorsa herkesin itiraz etmesi gereken bir tablodur.

PARALARI İADE EDİLSİN

Bu ülkede hiçkimse sahipsiz değildir. Deprem bölgesinde insanlar bir canı daha nasıl kurtarırız diye mücadele ederken, insanlar nasıl geçiniriz diye çadır beklerken 380 bin küçük tasarruf sahibinin deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum. Açık ifade ediyorum, Başkan istifa etsin, İMKB ne gerekiyorsa yapsın, onlar da istifa etsinler. Zarar eden, soyulan bütün depremzedelerin tamamına paralarının iade edilmesi lazım.”

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BAYKAL AİLESİNE TAZİYE

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, Deniz Baykal’ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, ayrıca İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın’ı da arayarak annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerin iletti.

 

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#Kılıçdaroğlu#Depremzede#SPK

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