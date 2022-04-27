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Kılıçdaroğlu: Sorunun çözülmesinin tek yolu demokratik yollarla sandığın gelmesi

#Kılıçdaroğlu#CHP#TBMM
Kılıçdaroğlu: Sorunun çözülmesinin tek yolu demokratik yollarla sandığın gelmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grup toplantısındaki "Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin" sözleri ile ilgili, "Bu ülkeyi seven, bu ülke için çaba harcayan, bayrağımızın dalgalanmasını isteyen, vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda yapılan Engelliler Çalıştayı’nda konuştu. Kılıçdaroğlu, engellilerin kent yaşamına entegre olması gerektiğini belirtip, "Kentin insanlara sağladığı bütün sosyal yardımlardan, sosyal katkılardan yararlanması lazım. Kentte rahat gezebilmesi lazım. Otobüse binebilmesi lazım. Tiyatroya gitmesi lazım. Bütün bunlar eğer yapılabilirse kent; engelli için yaşanabilir kent atmosferine kavuşmuş olur. Bununla ilgili yasalar da çıktı. Yasal olarak yapılması gereken her şey yapıldı. Sorun uygulamada. Uygulamayı da sizler takip edeceksiniz, bizler takip edeceğiz" dedi.

'ONLARIN YAŞADIĞI DRAMI YAŞAMAK ZORUNDAYIM'

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın da katıldığı çalıştayın ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, dün yaklaşık 15 dakika süren TBMM grup toplantısındaki "Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin" sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

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Kılıçdaroğlu: Sorunun çözülmesinin tek yolu demokratik yollarla sandığın gelmesi



"Bu ülkeyi seven, bu ülke için çaba harcayan, bayrağımızın dalgalanmasını isteyen, vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım, 'Vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım' dedim. Bu laf doğru mu? Evet, doğru. O zaman ben bunu seslendirmek, söylemek zorundayım. Bir davadan beraat ediyorsunuz, aynı dava tekrar açılıyor ve bu sefer müebbede mahkum ediliyorsunuz. Böyle bir Türkiye’yi siz ister misiniz? Ben istemem ve bunun için de ben yurttaşlarımı uyarmak zorundayım. Ekonomiye bakın. Dış politikaya bakın. İç politikaya bakın, vatandaşa bakın. Milyonlarca çocuğun karanlığa mahkum edildiği Türkiye'de ben ne söyleyeyim? Acaba bu çocuklar okula nasıl gidiyorlar, bu çocuklar nasıl besleniyorlar, bu çocuklar nasıl banyo yapıyorlar? Bunu düşünen var mı? 'Elektrikler kesildi' bitti. Tek cümle; ama bunun arkasında milyonlar var. Ben onların yaşadığı dramı yaşamak zorundayım o konuşmayı yapmak için. Ben o dramı yaşadım ve o konuşmayı yapmak benim hakkım. Ben bütün vatandaşlarımın sorunlarına sahip çıkmak zorundayım."

'GENİŞ KİTLELERİN DUYMASI İÇİN YAPTIM'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu olmadığına vurgu yaparak, "Ama var olan iktidar tek kişilik hükümet bu sorunu çözemez. Kapasitesi yok, bilgisi yok, birikimi yok ve çözemez. Bu sorunun çözülmesinin tek yolu var; demokratik yollarla sandığın gelmesi. O nedenle bütün arkadaşlarıma söyledim; 'Eğer bunu istiyorsanız, yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz. Yok eğer 'biz mevcut düzenden memnunuz diyorsanız yolunuz açık olsun'. Geniş kitleleri yanıma çekmeye, geniş kitlelerin sözcüsü olmaya; geniş kitlelerin dertlerini Mısır'daki sağır sultan duydu, saraydakinin de duymasını isterim. Bunun için yaptım" diye konuştu.

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#Kılıçdaroğlu#CHP#TBMM

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