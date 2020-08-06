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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 06.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu soru almadı

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Kılıçdaroğlu soru almadı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) eski başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel’in eşi, işadamı Murtaza Çelikel’in cenazesine katıldı.

Levent Camisi’ndeki cenazeye, namaza kısa bir süre kala gelen Kılıçdaroğlu, Aysel Çelikel’e başsağlığı dileğinde bulundu. Cenaze namazında eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ile birlikte saf tutan ve sohbet eden Kılıçdaroğlu, cenazenin ardından gazetecilerin ısrarlı takibine rağmen soru almayacağını söyleyerek camiden ayrıldı.

‘65 YILLIK MUTLU BİR HAYATI BİTİRMİŞ OLDUK’

Kılıçdaroğlu soru almadı

DSP kurucularından ve Ülke Politikaları Vakfı Danışma Kurulu Başkanı olan 89 yaşındaki Murtaza Çelikel’i uğurlamaya çok sayıda CHP ve DSP’li geldi. Bir dönem Adalet Bakanlığı da yapan Prof. Dr. Aysel Çelikel, 65 yıllık eşinin fotoğrafını elinde tutarak, “65 yıllık bir mutlu hayatı bitirmiş olduk. O en çok vatanını severdi, sonra da beni severdi galiba, öyle zannediyorum. Bu sevgiyi de görmesini isterdim. Her zaman beni benden çok düşündü. Her zaman bana destek oldu. Benim daha iyi işler, ülkeye yararlı işler yapmamı istedi” dedi. Murtaza Çelikel, törenin ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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