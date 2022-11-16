Kılıçdaroğlu sordu: Sınırdan nasıl geçtiler

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında şunları söyledi: “Şehit yakınları, gaziler arasında ayrımcılık olur mu? Yapıyorsanız kusura bakmayın vatansever değilsiniz. 15 Temmuz’da tırnağı yaralandı mı gazi sayılıyor, vücudunda şarapnel parçası taşıyanı saymıyor. En çok yasa teklifini biz verdik, MHP’den de 3-4 arkadaş vermiş, Bahçeli’ye sesleniyorum, bu ayrımcılığı ortadan kaldırmak istiyorsan, şehitlere, gazilere saygılıysan teklifi getir çıkaralım, bizim değil senin olsun.

ZEHİR SAÇAN DİLLERİ VAR

İstanbul’da hepimizi derinden sarsan, üzen bir terör saldırısı yaşandı. Milletimiz her zaman tasada ve kıvançta beraber olmuştur. Ancak birileri bu bağı koparmak için elinden geleni yapıyor. Zehir saçan bir dilleri var. Terörden nifak çıkarıp toplumu ayrıştırmak isteyenlerin tamamı alçaktır.

ASIL SORU BU

Haberin Devamı

Bir yıl önce ‘sınır namustur’ dedik, binalarımıza da pankartını astık, her türlü hakaret küfür geldi, niye yapıyorsunuz diye. Şimdi utanmadan, bu terörist kaçak yollardan ülkemize girmiş diyorlar. Sınırlarımızı yol geçen hanına kim çevirdi? Elini kolunu sallayarak teröristler gelecek, İstanbul’a yerleşecek, fabrikada terörü nasıl gerçekleştireceğine dair çalışmalar yapacak, bombayı patlatacak ve birileri bunun hesabını vermeyecek. Olmaz. O sınır kapısından bunlar nasıl geçtiler? Asıl sorulması gereken soru bu. Kim elini kolunu sallayarak geliyor buraya ve bizim bilmediğimiz daha ne kadar terörist, uyuyan hücre var? Terör bir insanlık suçudur. Teröre karşı ortak tavır takınmalıyız.

ANLAŞMADAN ÇIKACAĞIZ

Vatansever arıyorsanız CHP’ye bakacaksınız. Teröre de lanet olsun teröristlere de lanet olsun, teröristlerin yolunu açanlara da lanet olsun. AB ile sığınmacı anlaşmasından çıkacağız, açık kapı devri kesin bitecek, ne açık kapısı yol geçen hanı mı burası? En geç 2 yıl içinde de bütün sığınmacıları ülkelerine göndereceğiz. Bay Kemal söz veriyorsa mutlaka yapacaktır.”

TERÖR KURBANLARINA SAYGI DURUŞU





Haberin Devamı

-CHP’nin TBMM grup toplantısı İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşuyla başladı.(Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)