Kılıçdaroğlu, SOL Parti heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İşleyen, aşer, Kürekçi ve Soğancı ile genel merkezdee bir araya geldi. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürerken çıkışta CHP tarafından açıklama yapılmadı.