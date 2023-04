Kılıçdaroğlu: Siyaseti iyilikte yarışma olarak görüyorum

Haberin Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Ulaşım Esnaf Odaları ve Birlikleri’ iftar programına katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile esnaf odası başkanları ve vatandaşlar katıldı. İftar programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yemeğinin ardından Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptı.

“GELMİŞ GEÇMİŞ EN DEMOKRATİK YÖNETİM OLDUĞUMUZU İDDİA EDİYORUZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu demokratik ortamı yaratma hususunda gelmiş geçmiş en demokratik yönetim olduğumuzu iddia ediyoruz. Bir kişinin isteği, keyfi doğrultusunda değil, tüm paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda karar alıyoruz. Öncelikle 16 milyon insanımız elbette ki, devletimizin kurumları, kurallarıyla beraber yönetilen devletimiz kurumları. Elbette ki o işin temsilcisi olan odalar, meslek odaları hep birlikte konuşuyor, düşünüyor ve demokrasinin gereğini yerine getiriyoruz. Çok yakında umut ediyoruz ki ve buna yürekten inanıyoruz ve de kararlı olduğumuzu ilan ediyoruz ki bu demokratik, katılımcı, şeffaf yaklaşım, saygıdeğer 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde tüm Türkiye'de, her konuda hakim olacak. O zaman göreceksiniz bu ülkede her şey çok daha güzel, huzurlu ve doğru kararların verildiği, her kesimi mutlu eden ve işlevselliği yüksek kararların alındığı ahlaklı, erdemli, adaletli bir dönemi ülkemizde var edeceğiz" dedi.

“DEVLETİ YÖNETENLERİN ADİL OLMASI GEREKİR"

Ramazan ayında herkesin vicdan sorgulaması yapması gerektiğini vurgulayan Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yunus Emre'yle başlayayım. Yunus Emre der ki, 'İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır.' O zaman sorumuz şu, Kendini bilmek ne demektir? Kendini bilmek, adaletli olmak demektir. Kendini bilmek, siyasette kendini topluma adamak demektir. Kendini bilmek, eğer bir vatandaş bir akşam evinde aç kalıyorsa, 85 milyonun aç kaldığını bilmek demektir. Kendini bilmek aynı zamanda direksiyon sallayıp, 16 milyonun taşınması için çaba harcayan değerli arkadaşlarımıza şoför dostlarına, onlara kucak açmak ve onların sorunlarına kilitlenmek ve o sorunları çözmek demektir. O nedenle kendini bilmek sıradan bir olay değildir. Ulaşım esnafımız burada. Böylesine güzel bir atmosferde bizi buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na inşallah cumhurbaşkanı yardımcısı da olacak ve önüne çıkan bütün engelleri kendi imzasıyla çözecektir. Kendini bilmek aynı zamanda adaletli olmak demektir. Yani devleti yönetenlerin adil olması gerekir. Çünkü devletin dini adaletse adaletli davranmak demektir. Eğer siz servis aracına yüzde 8 KDV ama diğer ulaşım araçlarına yüzde 18 KDV uygularsanız burada bir adaletsizlik var demektir. O zaman biz adaletsizliği kaldırmak ve bu ülkeye adaleti getirmek için mücadele edeceğiz. Eğer siz yatına binip bütün denizlerde keyifle gezmeye çalışan herhangi bir vatandaşımıza KDV'siz ÖTV'siz akaryakıt veriyorsunuz ama traktörünü kullanana, günün 24 saati direksiyon sallayanlara eğer yüzde 18'den KDV uyguluyorsanız ÖTV uyguluyorsanız burada bir haksızlık var demektir, bir adaletsizlik var demektir" şeklinde konuştu.

“KAMYONLAR İÇİN, TIRLAR İÇİN, OTOBÜSLER İÇİN PLAKA SINIRLAMASI GETİRİLMESİ LAZIM"

Kemal Kılıçdaroğlu, şoförlerle daha önce pek çok kez toplantı yaptığını ifade ederek, “Düşünün memursunuz emekli olduğunuzda emekli ikramiyeniz var. İşçisiniz, emekli olduğunuzda veya emekliliğiniz geldiğinde kıdem tazminatı hakkınız var. Esnaf, eğer dükkan sahibi ise, dükkanı iyi yerdeyse hava parası var. Direksiyon sallayan şoförlerin ne hakkı var Allah aşkına? Onların da bir kıdem tazminatı olmalı, onların kıdem tazminatı plaka sınırlamasıyla gelmeli. Plaka değerlendiği andan itibaren onların da hakkının teslim edilmesi lazım. Dolayısıyla kamyonları için, tırları için, otobüsleri için plaka sınırlaması getirilmesi lazım. Her önüne gelen kamyon alırsa, her önüne gelen tır alırsa, her önüne gelen otobüs alırsa o zaman ne olacak? İnsanlar gelir elde edemeyecek. Var olan, alın teriyle çalışıp gelir elde edenler de zarar etmeye başlayacak. Bunun da engellenmesi lazım. Dünyanın garantilerini veriyorlar. ÖTV'sini veriyorlar. KDV'sini veriyor. Bunları sıfırlıyorlar. Avro bazında, dolar bazında paralar veriyorlar. Yüksek faizler veriyorlar. Alın teri döken, direksiyon sallayan insanın hakkını teslim etmiyorlar. Bilmenizi isterim. Adaleti bu ülkeye mutlaka getireceğim. Herkesin hakkını ve hukukunu teslim edeceğim. Hiç kimse endişe etmesin" diye konuştu.

“SİYASETİ İYİLİKTE YARIŞMA OLARAK GÖRÜYORUM"

Kılıçdaroğlu konuşmasına öHiç kimsenin kimliği, hiç kimsenin inancını sorgulamadan, hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamadan, mağdur olan herkesin yanında olmak benim namus borcumdur. Direksiyon sallayan, alın teri döken değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim hiç meraklanmayın. Bu ülkeye baharlar gelecek. Bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayacağız. Herkesin hakkı, hukuku teslim edilecek. Hiç endişe etmeyiniz. Siyaseti iyilikte yarışma olarak görüyorum. Birbirimizi karalamak için değil. İyilikte yarışma için, adaleti sağlamak için, herkesin hakkını hukukunu teslim etmek için devlette liyakati sağlamak için, KPSS sınavına girip de yüksek puan alıp sözlüde elenenlerin haklarının teslim edilmesi için mücadele etmek zorundayız. Bunu yaptığımız zaman bu ülkeye elbette ki baharlar gelecek. Elbette ki güzellikler gelecek. Elbette ki bana oy vermeseniz bile ben sizin hakkınızı teslim edeceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Diğer siyasiler gibi değilim. Sizin oy versin vermesin, mağdur olan kim varsa onun yanında olacağım. Ve onun hakkını, hukukunu teslim edeceğim. Bundan emin olmanızı isterim" şeklinde konuştu.