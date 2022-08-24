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Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Siyaset
Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fabrikada binlerce işçinin çalıştığı bir Türkiye’yi inşa edeceklerini belirterek, “Biz siyaseti köşeyi dönmek için değil, bu millet için yapacağız” dedi

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PARTİSİNİN grup toplantısını dün Niğde'de yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlara da seslendi. Alın terinden ve kul hakkından yana olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Herkesin kazandığı, mutlu olduğu bir Türkiye’den yanayım. Kardeşi kardeşe düşman ettiler. Türkiye’nin bu girdaptan çıkması lazım, bunun mücadelesini veriyorum. Sadece ben değil, 6 lider bunun mücadelesini yapıyoruz. 6’lı masa dediğimiz insan hakları konusunda, kul hakkı konusunda, topluma saygı konusunda bir araya geldik, bir aradayız.

SANDIĞI BEKLEYECEĞİZ

(Çiftçilerin sorunları) Bu sorunları Ankara'dakilerin duyması gerek. Sizler de oylarınızla duyuracaksınız. Tek bir şey istiyorum. Sandık gelecek, sabırla sandığı bekleyeceğiz. Tahrik edecekler. Sokağa çıkmamızı sağlamak için her türlü tahriki yapacaklar. Sakin olacağız, sabırlı olacağız. Sandık gelecek, Allah nasip ederse demokratik yollarla hakkını teslim edeceğiz. Yani indireceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında gezebiliriz. Türkiye’yi sorunu olmayan bir ülke yapacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz.”

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Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız

ESNAF BAKANLIĞI

Her fabrika bir kaledir. Her fabrikanın ürettiği, her fabrikada yüzlerce, binlerce işçinin çalıştığı bir Türkiye inşa edeceğiz, yoksa biz niye siyaset yapıyoruz? Biz siyaseti cebimiz için değil, köşeyi dönmek için değil, kul hakkı yemek için değil, siyaseti bu millet için yapacağız.

MİLYARLARI AKTARIYORUZ

Hepimiz, yeni doğmuş çocuk dahi, yükselen fiyatlarla, enflasyonla bir avuç üst gelir grubuna milyarları aktarıyoruz. Kur korumalı mevduat sahipleri parayı yatırıyorlar, dolar garantisi var, faiz garantisi var, ‘Senden hiç vergi almayacağız’ diyor, bir de ‘Ucuz kredi vereceğim’ diyor. Peki buradan 6 ayda milletin sırtına yüklenen nedir? 60 milyar 500 milyon lira.

BURADA FABRİKA OLMAZ MI?

‘Niğde’ye havaalanı yapacağız’, ‘yüksek hızlı tren geçecek’ dediler, 20 yıl geçti yapılmadı. Biz iktidar olunca yapacağız. Burada fabrika yapılamaz mı, yapılabilir. Mersin’e çok yakın burası, demiryolu ağı olursa buradaki fabrikadan oraya ürünleri taşır, dünyanın her yerine ihracat yaparsınız. Bunları yapacağız, göreceksiniz.”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Siyaset

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