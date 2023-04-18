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İYİ Parti Lideri Meral Akşener, seçim anketlerine değinerek, “Ortak bir şey var, ister birinci, ister ikinci tura kalsın Sayın Kılıçdaroğlu kazanıyor. Anketlerin ortak noktası bu” dedi. TV 100’de Ece Üner’in sorularını yanıtlayan Meral Akşener özetle şunları söyledi:



- Anketlerin ortalamasına baktığımızda kimisine göre Kılıçdaroğlu 1. turda geçemiyor, kimisine göre 1. turda geçiyor ya da 2. tura kalıyor. Ortak bir şey var, ister 1. ister 2. tura kalsın Kılıçdaroğlu kazanıyor. Anketlerin ortak noktası bu. Benim bir iddiam var, 1995 seçimleri gibi olacak. 3 parti yani AK Parti, CHP, İYİ Parti ya da İYİ Parti, CHP, AK Parti şeklinde sistem dizilebilecek. Sayın Kılıçdaroğlu şimdi kazanacak aday, kazanacak.



- (İdris Naim Şahin’in Ordu adaylığı) PKK ile mücadele etmiş bir şahıs, o zaman Çözüm Sürecine karşı çıkmış. O dönem basına bakarsanız görevden alınmasını Abdullah Öcalan’ın istediği iddia edilmişti. Aytun Çıray’ın FETÖ’cülük iddiası üzerinden yürürsek eğer Şahin’in bir şaibesi varsa herhangi bir tahkikat açılmadıysa güvenmek zorundasınız.



- (Sadullah Ergin’in Çankaya adaylığı) Seçmenin oyunu almak istiyorsak o insanı duymak, anlamak ve ikna etme mecburiyetimiz var. Sadullah Ergin, CHP ve DEVA yöneticilerine düşen o seçmeni ikna etmektir. Üstten parmak sallamak değildir.



- Ben Lozan türü müzakere ederim. Gerçekten de masaya oturmayacaktım. Biraz da Mansur Yavaş ikna etti. Bana ‘Kardeşim bunu yapacaksın, çünkü biz beraberce kazanacağız’ dedi. ‘Çalışacak mısınız’ dedim ‘Çalışacağız’ dediler.



- Önseçime uymaya gayret gösterdik. İkinci sırayı kabul etmeyen arkadaşlarımız için yapabileceğim bir şey yok. Ağıralioğlu’nun da konuşma hakları var, katılmayabilirim ama sonsuz bir saygım var.