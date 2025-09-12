×
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozmadı

#Kılıçdaroğlu#CHP#Kurultay
Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 07:00

Vefat eden 16’ncı dönem TBMM Başkanı Cahit Karakaş için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, eski TBMM başkanları Köksal Toptan, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin temsilcileri ve Karakaş’ın ailesi katıldı.

Naaşın tören mangasının omuzlarında katafalka getirilmesiyle başlayan cenaze töreni, Karakaş’ın özgeçmişinin okunması ardından dua edilmesiyle devam etti. Tören mangasının omuzlarında top arabasına taşınan Karakaş’ın cenazesi, protokolün de katıldığı geçit töreniyle uğurlandı.

Törene katılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gazeteciler yoğun ilgi gösterdi. 15 Eylül’deki CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ının iptali davası ile ilgili “Bir beklentiniz var mı” sorularına Kılıçdaroğlu elini kaldırarak, cevap vermeyeceğini belirten bir mimik yaptı.

