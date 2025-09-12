Kılıçdaroğlu sessizliğini bozmadı

Haberin Devamı

Naaşın tören mangasının omuzlarında katafalka getirilmesiyle başlayan cenaze töreni, Karakaş’ın özgeçmişinin okunması ardından dua edilmesiyle devam etti. Tören mangasının omuzlarında top arabasına taşınan Karakaş’ın cenazesi, protokolün de katıldığı geçit töreniyle uğurlandı.



Törene katılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gazeteciler yoğun ilgi gösterdi. 15 Eylül’deki CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ının iptali davası ile ilgili “Bir beklentiniz var mı” sorularına Kılıçdaroğlu elini kaldırarak, cevap vermeyeceğini belirten bir mimik yaptı.