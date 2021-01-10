Kılıçdaroğlu seslendi: Ev emekçisi kadınlar işbirliği yapıp birleşin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evlerde çalışan kadınların sorunlarını videokonferans yoluyla dinlediği toplantıda, “Ben bu ülkede garibanların, kendisini kimsesiz hissedenlerin sözcüsü olmak istiyorum. Beylerin, paşaların sözcüsü var zaten. Bu düzeni değiştirmek zorundayız. İnsanca bir düzen kurmak zorundayız” dedi.

Kadınlar toplantıda az para kazanmaktan, güvencesiz çalışmaktan ve mobbingten yakındı. Kemal Kılıçdaroğlu ise özetle şunları söyledi:

EVLERDE DRAM

“Hayatın gerçeğini, eğer bir siyasetçi öğrenmek istiyorsa, öncelikle sizi dinlemesi lazım. Çünkü hayatın gerçeğini yaşayanlar sizlersiniz. Elbette bizler saraylarda oturmuyoruz, elbette bu toplumda çok sayıda yoksul insanın olduğunu biliyoruz. Bir annenin en büyük dramı çocuğunu yatağa aç yatırmasıdır, bunu da biliyoruz. Evlerde dram var, acılar var, yoksulluk var biliyorum, ama bunları aşmak hepimizin elinde olan bir şey. Türkiye zengin, güçlü bir ülke. Hepinizin sorunu üç aşağı beş yukarı aynı.

GÜÇBİRLİĞİ YAPABİLİRSİNİZ

Hepiniz Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşıyorsunuz. Bazılarınızın iki çocuğu var, bazılarınızın bir çocuğu var; üniversiteden mezun. Onlar da işsiz. Yani dramı sadece siz değil, aslında dramı bütün aile yaşıyor. Sizler güç birliği yapabilirsiniz. Sayınız Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon. 1 milyon kişi bir yere odaklanabilirse, bu sorunların büyük bir kısmı aşılabilir, çözülebilir.

GARİBANLARIN SÖZCÜSÜ

Sizin sorunlarınızı TBMM’de dile getireceğiz. ‘Çalışıyorum, mobbinge uğruyorum. Az para veriyorlar, çok iş yaptırıyorlar. Gecenin 12’sinde eve gidiyorum’ diyen kadın kardeşlerimiz oldu. İnsanca bir düzen kurmak zorundayız. Bir anne ifade etti: 75 lira alıyorum, markete gidiyorum fatura 110 lira. Benim görevim de sağır kulaklara sizin feryatlarınızı aktarmak.”