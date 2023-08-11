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Kılıçdaroğlu şehit ailesiyle bir araya geldi

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#Kılıçdaroğlu#Fethi Şahin#Şehit
Kılıçdaroğlu şehit ailesiyle bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 yıl önce DEAŞ’ın Suriye’de şehit ettiği Fethi Şahin’in ailesiyle bir araya geldi.

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CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmede, şehit Şahin’in ailesinin; devletin, oğulları hakkında kendilerine bir açıklama yapmadığını ve şehitlik statüsü vermediğini, öldüğünün kabul bile edilmediğini söylediği öğrenildi. CHP’nin konuyla ilgili Meclis araştırma önergesi vereceği de bildirildi. Kılıçdaroğlu, şehit Şahin’in ailesini geçtiğimiz yıl da Konya Cumra’daki evlerinde ziyaret etmişti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik eşlik etti.

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#Kılıçdaroğlu#Fethi Şahin#Şehit

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