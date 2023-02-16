Kılıçdaroğlu: Seçimler zamanında olacak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem nedeniyle seçimlerin ertelenebileceği tartışmalarına tepki gösterdi. Üniversitelerin de derhal açılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

DEHŞET İÇİNDEYİM

“Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar. Seçimler zamanında olacak. Hukuk devleti, anayasa, yasalar ve bu yasaların oluşturduğu kurumlar bunu çok iyi bilsinler. Seçim savaş dışında ertelenemez, o zaman bile kararı Meclis verir. Meclis’te de YSK’da da afet halinde seçimi erteleme yetkisi yoktur. Söylüyorum, aklınızdan bile geçirmeyin. Bunu YSK talep ederse, demokrasiye darbe talebinde bulunmuş olur. Biz bunu böyle okuyacağız. Şimdi Erdoğan çıkmış, ‘Bana bir yıl daha verin’ diyor. Ya Erdoğan bu ülke sana20 yıl verdi, artık bu saatten sonra bir yıl değil bir saat bile veremez.

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Acım tarifsiz. Deprem bölgesini karış karış gezdim, yine gideceğim. Gördüklerimi unutamıyorum. Gecelerdir uyumak mümkün değil, dehşet içindeyim. Bir üzülüyorum, bir öfkeleniyorum.

AFFI MAFFI OLMAZ

Artık yetti. Milletin canına tak etti. Bu ülke için asrın felaketi tek adam rejimidir, Erdoğan’dır. Felaket üstüne felaket yaşadık, hepsinde beceriksizliğiyle bir öncekini aratır oldu. Halkımıza yaşatılan koordinasyonsuzluk ve devletsizlik asrın cinayet, ihaneti, işbilmezliği, tedbirsizliği, beceriksizliğidir. Vefat edenlerin sayısı 30 bini geçti, ya Allah rızası için bir kişi bile istifa etmedi. Açıkça söylüyorum, rüşvet ve yandaş politikalarının affı maffı olmaz. Asla yakalarını bırakmayacağım.”

‘ÜNİVERSİTELERİ AÇIN’ ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu KYK yurtlarına depremzedelerin yerleştirilmesi nedeniyle üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesini de eleştirdi: “Şimdi de üniversitelerimize ve öğrencilerimizin yurtlarına çökmeye çalışıyorlar. Sadece İstanbul’da 750 bin konut boş duruyor, turizm sektörümüzün kapasitesi 1.6 milyon. Gençlerimizin eğitim kalitesini düşürmeye, ülkenin geleceğini mahvetmeye ne hakkınız var? Derhal üniversiteleri açın, öğrenciler yurtlarında kalsınlar. Büyükşehirlere geleceklerse söz veriyorum, gelenlerin tamamının yerleşim sorununu çözeceğiz.”