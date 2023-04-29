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Kılıçdaroğlu: Seçime gidiyoruz, savaşa değil

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Secim2023
Kılıçdaroğlu: Seçime gidiyoruz, savaşa değil
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 16:24

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kirli dile son verilsin. Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil" dedi.

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CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu kirli dile son verilsin. Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Nice iktidarlar değişti, yola hep devam ettik. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki; azıcık sağduyu.

"ARTIK VATANIMIZIN HUZURUNU BOZMAKTAN VAZGEÇİN"

Bırakın halkımız huzur içinde, gülümseyerek sandığa gitsin, içi ferah evine dönsün. Mahalleyi, haneyi pervasızca kutuplaştırmanızdan bıktık usandık. Bu kalan süreyi gerçekten bir seçim havasında geçirmek istiyoruz. Artık vatanımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin. Seçime 'darbe' dediniz. Kendi halkınıza karşı 'Uhud Savaşı' benzetmesi yaptınız. İşgalciye benzettiniz be halkımızı. Nerede duracaksınız?

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Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve sağduyu çağrısı yapmaya devam edeceğim. Çünkü sağduyusunu kaybetmiş olanın yardımına şeytan koşarmış. İçinizdekini dizginleyin, yoksa bu nefret başta sizi sonra hepimizi yutacak."

Kılıçdaroğlu: Seçime gidiyoruz, savaşa değil

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Secim2023

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