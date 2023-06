Kılıçdaroğlu seçimden sonra ilk kez konuştu: Kazanamadık ama ağır yenilgi değildi... Anketler bizi yanılttı

Haberin Devamı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de gazetecilerin seçim sonuçları ve gündeme dair önemli konularla ilgili sorularını yanıtladı.



"KAZANAMADIK AMA AĞIR BİR YENİLGİ DEĞİLDİ"



Seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, sonucu ağır bir yenilgi olarak kabul etmediğini belirterek, "Kurultay, yerel seçimlerden önce bir an önce yapılmalı. CHP Genel Başkanları için adaylık önce gelmez. İlk önceliğimiz ülkemiz, sonra partimizdir. Sonra Genel Başkanlık gelir. ‘Biz nerede kaybettik?’ bu soruya yanıt verilmesi lazım, bunu da değerlendirdik. Ortaya çıkan tabloyu ağır bir yenilgi tablosu olarak kabul etmeyi doğru bulmam, sizin de etmenizi bulmam. Kazanamadık doğru ama bunu toplumun önüne ağır bir yenilgi olarak koymak toplumu umutsuzluğa sevk eder” dedi.



"BÜTÜN ANKET FİRMALARI KAZANACAĞIMIZI SÖYLEDİ"

Haberin Devamı

Bütün anket firmalarının 'seçimi kazanacaklarını söylediğini' belirten Kılıçdaroğlu, "Toplumun her kesimiyle diyalog kurduk. Her kesimiyle, yani apartman görevlisinden tutun sanayicisine kadar her şeyi anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla sosyal kimlikler üzerinden de giderek toplumun her kesimini kucaklamaya çalıştık. Bunu yaptık mı? Yaptık. Yeteri kadar oldu mu, olmadı mı? Bu tartışılabilir ama önemli adımlar attığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii biz kazanacağımıza inanıyorduk. Sadece biz değil yani neredeyse bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu" ifadelerini kullandı.



"İMAMOĞLU ADAY OLABİLİR"

Kılıçdaroğlu, seçim sonrası çektiği video ile değişim çağrısı yapan İMAMOĞLU'na "Aday olmasın demem ama İstanbul önemli. Aday olabilir" diyerek şunları söyledi: Değişim çağrısı gayet güzel bir çağrı. Değişmeyen tek şey değişimdir. Değişim zaten olacak. Bizim cinsiyet kotamız, gençlik kotamız var. Bu değişimler zaman diliminde oluyor. Değişim talebi olabilir. Belediye başkanları seçildikleri beldeye hizmet etmek zorundalar. Birinci öncelikleri budur. Bunu dillendirmemden doğal ne olabilir. Siyaset yapmasınlar anlamına gelmiyor. Öncelik budur. Ben CHP genel başkanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelecekte ne olması gerektiğini iyi bilirim. İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partili birinin yönetmesi gerekir. Kazandığımız belediyeyi başka partiye neden verelim. Ben aday olmasın demem ama İstanbul önemli. Aday olabilir.