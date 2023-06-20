Kılıçdaroğlu seçim ve kurultay mesaisinde

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile geçen hafta ayrı ayrı görüşen Kılıçdaroğlu, önceki gün de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile bir araya geldi. Kongre süreci ve yerel seçim gündemli görüşme trafiğini diğer başkanlar da dahil partinin etkin isimleriyle sürdüreceği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun önceki gün DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile 1.5 saat süren bir görüşme yaptığı da bildirildi.

Kılıçdaroğlu’nun yarın yapacağı örgüt buluşmasının, bazı il başkanlarının İmamoğlu’nun değişim çıkışına verdikleri açıktan destek nedeniyle zorlu geçebileceği belirtiliyor. Kulislerde, başkanların “Aday mısınız?” sorularıyla karşılaşabileceği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun değişim tartışmaları ve adaylığına yönelik mesajlar vermesi beklenen toplantıda, örgüt için düşündüğü yeni modele ilişkin bilgilendirme yapacağı da vurgulanıyor.

Haberin Devamı

İMAMOĞLU: GEREKİYORSA GENEL BAŞKAN DA...

Seçimlerin ardından değişim çıkışıyla kulisleri hareketlendiren İmamoğlu da gazeteci Fatih Altaylı’ya yaptığı değerlendirmede, “Değişimin gerikiyorsa Genel Başkan değişimini de kapsaması gerektiğini” söyleyerek özetle şu mesajları verdi:

“(Değişimin yolu lideri değiştirmek mi?) Benim ağzımdan böyle bir şey çıkmadı. Ben sadece diyorum ki, hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Bunu yapmazsak yerel seçimlerin de riske gireceğini söyledim. Söylediğim hiçbir şeye hayır demedi, haksızsın demedi, hep onayladı.

(Değişim neyi kapsamalı?) Neyi gerektiriyorsa onu.

(Genel Başkan değişimi de dahil mi buna?) Gerekiyorsa o da dahil... Değişimin yarın bitmesi gerekmiyor ama bir an önce başlaması gerekiyor. Süreç takvime göre ilerler, Genel Başkan da onurlu bir şekilde süreci yönetir ve sonunda birine el verir.

(O biri siz misiniz? Genel Başkan’a da söylediğiniz yazıldı) Böyle bir şey ne dedim ne de derim. Ben ‘Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız, oturup konuşmalı, değişimi başlatmalıyız, bunu başlatan da Genel Başkan olmalı’ diyorum.

Haberin Devamı

(Değişimden umutlu musunuz?) Sayın Genel Başkan ile yaptığım son görüşme çok olumlu geçti. Bir değişimin önünü açacağını zannediyorum. Bu mesele İmamoğlu’nun ya da başka birinin şahsi meselesi değil. Bu bir toplumsal mesele. Biz gidişattan memnun olmayan geniş bir halk kitlesine yeniden umut vermek zorundayız. Bu hayal kırıklığını yerel seçimlere kadar tamir etmemiz şart.”

ÖZDAĞ’DAN CHP’Yİ ZİYARET: AMAN DİKKAT YERLER KAYGAN

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlerin ikinci turunda desteklediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu dün CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Özdağ, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından, Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecinde partisini ziyaret ettiğini anımsatarak, “Önemli görüşmeler yapmıştık. Seçimlerden sonra bir değerlendirme imkânımız olmadı. Ben de kendisinden geçen hafta randevu rica ettim. Değerlendirme yapmak hem de iadeyi ziyarette bulunmak istedim, güzel bir ziyaret oldu” dedi.

Haberin Devamı

SİYASET KONUŞTUK

Kılıçdaroğlu görüşmeye ilişkin, “Tabii iki siyasetçi yan yana gelince ne konuşur, siyaset konuşur. Türkiye’nin sorunlarını, Ortadoğu’yu, dünyadaki gelişmeleri hep beraber değerlendirdik. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik” dedi. Zafer Partisi kaynakları da Hürriyet’e, yerel seçim stratejilerine ilişkin, “Şu anda ağırlıklı görüşümüz seçimlere tek başımıza katılmak” bilgisini aktardı.

SAĞLAM BASIYORUZ

Özdağ, CHP Genel Merkezi’ne gelişinde kendisini karşılayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın, “Aman dikkat edin, yerler kaygan burada” uyarısı üzerine, “Biz de gülümsedik ve sağlam bastığımızı söyleyerek, yukarıya çıktık” dediğini de aktardı.

Haberin Devamı

CHP’DE 2 DÖNEM SÜRPRİZİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, değişim talepleriyle gidilen kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle milletvekilleri için 2 dönem kuralının getirilebileceğini söyledi.

GENLER YENİLENMELİ

Tarhan dün bir grup gazeteciyle buluşmasında, kongre sürecine ilişkin, “Değişim deniyor, değişmeli doğru. Kurultayda özeleştiri vererek CHP genlerini yenilemeli. Kan akışı daha iyi olmalı, kalbe daha iyi kan pompalamalı” dedi. “Peki vücudun beyni de değişmeli mi?” sorusuna karşılık da, “CHP tarihinde genel başkanın istifası veya imza ile gönderilmesi gibi bir şey yoktur, yeni aday çıkarsa yarış olabilir, ona biz karar veremeyiz, kuraltay karar verir” yanıtı veren Tarhan şöyle konuştu:

Haberin Devamı

“Tabandan, örgütten gelen talepler üzerine tüzük değişikliğini de gündemimize aldık. Tüzük komisyonu kurulacak. Demokratik bir tüzük hazırlanacak. Aktif üye, pasif üye sistemini hayata geçireceğiz. Milletvekilliği için iki dönem gibi bir kural gelebilir.”

SANAYİ MODELİ

Yurtdışı örgütlenmeden sorumlu Tarhan, “CHP olarak yurtdışı oylarda başarısızız, bunu kabul etmek lazım, fark yemişiz, hedefimiz aradaki farkı kapatmak” dedi ve oluşturacağı yeni sisteme ilişkin de şunları söyledi: “Ben profesyonel bir sanayiciyim. Ben sistem kurarım. Hedefim, iş dünyasındaki tecrübemi, sistemimi buraya da uygulamak. Yurtdışındaki örgütlenmemiz gönüllülere dayanıyor, bazı yerlerde temsiliciliğimiz yok. Rusya başta olmak üzere temsilcilikler kuracağız, KKTC’deki sistemimizi de yeniden gözden geçireceğiz. 21’i Almanya’da olmak üzere 47 temsilciliğimiz var. Birlikleri de kuracağımız federasyonla yönetelim istiyoruz.”

7 DÖNEMLİK VEKİLLER VAR

CHP’de 5, 6 hatta 7 dönemdir milletvekilliği yapan isimler yer bulunuyor. Erdoğan Toprak ve Engin Altay 7, Faik Öztrak, İlhan Kesici ve Yaşar Tüzün 6, Özgür Özel, Tekin Bingöl, Uğur Bayraktutan, Mahmut Tanal, Bülent Tezcan ve Sezgin Tanrıkulu ise 5 dönemdir Meclis’te görev yapıyor.

İMAMOĞLU’NA YANIT: DELEGE KARAR VERECEK

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Gerekiyorsa değişim genel başkanı da kapsamalı” çıkışına, “Değişimin kapsamına, nasıl olacağına sonuçta delegelerimiz karar verecek” diye yanıt verdi. Öztrak, “Kaptan değişimine ihtiyaç var mı yoksa limanda kısa bir molanın ardından yola devam mı edilecek?” sorusuna karşılık da, buna kurultayda delgelerin özgür iradeleriyle karar vereceğini söyledi. Öztrak, partisinin dünkü MYK toplantısının ardından basın toplantısında şu mesajları da verdi:

HERKES İŞİNİ YAPACAK

“Kongreler sürecini başlattık. Partimizin eksiklerini giderme, yenilenme ve değişim sürecini, üyelerimize ve delegelerimize emanet ettik. Üyelerimiz, delegelerimiz işini yapacak örgütümüzü, genel merkezimizi ve tüzüğümüzü yenileyecek yapıyı olgunlukla inşa edecek.”