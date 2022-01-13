Kılıçdaroğlu: Seçim tarihini belirlesin, adayımızı belirleyeceğiz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi Putin çileden çıktı... Artık çizgiyi aştınızUzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi! Putin çileden çıktı... 'Artık çizgiyi aştınız'#ABD
ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü Model model hesapladık...ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü! Model model hesapladık...#ÖTV
Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'#Beşiktaş
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
Dünyada ilk oldu... Esad rejiminin işkenceci albayına müebbet hapisDünyada ilk oldu... Esad rejiminin işkenceci albayına müebbet hapis! #Suriye
Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum demişti Tartışılan sözlerine açıklık getirdi'Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum' demişti! Tartışılan sözlerine açıklık getirdi#Mustafa Destici
Dünyanın kara kutusu göründü... İşte insanlığın son umuduDünyanın 'kara kutusu' göründü... İşte insanlığın son umudu #Dünya
Görüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattıGörüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattı!#Bülent Ersoy
İkinci el araç alacaklar dikkat Birçok kişi kontrol etmiyor... Büyük tehlikeİkinci el araç alacaklar dikkat! Birçok kişi kontrol etmiyor... Büyük tehlike#Hava Yastığı
Ve İstanbula geliyor Fenerbahçe derken dev çalım... Hayatı film gibi...Ve İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe derken dev çalım... Hayatı film gibi...#Paola Egonu
Bu sektörde personel bulamıyorlar Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlinBu sektörde personel bulamıyorlar! Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlin#Personel
Hesaplar değişti... Bugün doğan çocuklar 5 yıl önce ölecekHesaplar değişti... Bugün doğan çocuklar 5 yıl önce ölecek!#İngiltere
‘Nankör insanı hepten sileceksin’ Eski sevgilisini mi hedef aldı‘Nankör insanı hepten sileceksin’ Eski sevgilisini mi hedef aldı?#İbrahim Tatlıses
İngilterede ilk röportaj Devrim gibi bir projem var, daha önce yapılmadı...İngiltere'de ilk röportaj! 'Devrim gibi bir projem var, daha önce yapılmadı...'#Acun Ilıcalı
Dünya Altın Konseyinden flaş 2022 yorumu: Faiz artışları yaşansa da...Dünya Altın Konseyi'nden flaş 2022 yorumu: Faiz artışları yaşansa da...#Altın Fiyatları
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu: Seçim tarihini belirlesin, adayımızı belirleyeceğiz

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Seçim
Kılıçdaroğlu: Seçim tarihini belirlesin, adayımızı belirleyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Seçim tarihini belirlesin, biz adayımızı belirleyeceğiz. Hem seçim tarihini belirlemiyor hem kalkmış, 'Adayınız kim?'. Adayımızın kim olduğunu açıklamamız için senin 'Ben erken seçim istiyorum, sandığı getiriyorum. Bay Kemal, gel sen de oy kullan' demesini bekliyoruz. Söylemiyor" dedi.

Haberin Devamı

Zonguldak'a kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantı yapmak için gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, öncesinde kent merkezinde esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini anlattı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisinin karşısına çıkacak cesareti olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Beni hedef alıyorsan, senin istediğin televizyon kanalında benimle tartışma yürekliliğini göstereceksin. Cesur olacaksın. Niye korkak oluyorsun? Benden uzak beni eleştiriyorsun. Çıkarsın karşıma, iki uygar insan gibi tartışırız. Seni de taraftarların izlerler, beni de bütün vatandaşlar izler. Hem benden çekiniyor hem arkaya dolanıyor, arkadan bir sürü laf ediyor. Çık karşıma otur, beraber tartışalım. Türkiye de izlesin. Kaybedecek bir şeyimiz yok ki. İki uygar insan gibi tartışırız" diye konuştu.

Haberin Devamı

 

Kılıçdaroğlu: Seçim tarihini belirlesin, adayımızı belirleyeceğiz

'MİLLET TAHAMMÜL EDEMİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, teröristlerle iş birliği yapan siyasetçiler olduğunu söylemesiyle ilgili Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına gidip İmralı'da masaya oturan kimdi? Şimdi İmralı'nın postacılığına soyunmuş, öyle anlaşılıyor. Posta memuru mu kendisi? Gidip tezgahı kuran o, konuşan o, medet uman o. Yerel seçimlerde ne yaptı? Yerel seçimlerde de ona akademisyen gönderdi 'Acaba bize oy verebilirler mi' diye selamlarını getirdi. Devletin televizyonunda bunu canlı yayınladılar. Şimdi dönüp bizi suçluyor. Ne yaparsa yapsın, beyefendi gidici artık. Millet tahammül edemiyor. Yalana, zamma tahammül edemiyor. Haksızlığa tahammül edemiyor. Gidecek, beni suçluyor. Suçlamasına gerek yok, çıksın karşıma" dedi.


Kılıçdaroğlu: Seçim tarihini belirlesin, adayımızı belirleyeceğiz

'SEÇİM TARİHİNİ BELİRLESİN'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, adaylık tartışmalarıyla ilgili soruyu ise "Seçim tarihini belirlesin, biz adayımızı belirleyeceğiz. Hem seçim tarihini belirlemiyor hem kalkmış, 'Adayınız kim?'. Adayımızın kim olduğunu açıklamamız için senin 'Ben erken seçim istiyorum, sandığı getiriyorum. Bay Kemal, gel sen de oy kullan' demesini bekliyoruz. Söylemiyor" diye yanıtladı.

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu: Seçim tarihini belirlesin, adayımızı belirleyeceğiz

'BU FOTOĞRAFIN MUHATABI ERDOĞAN'DIR'

HDP Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğraflarına sessiz kaldıkları yönündeki eleştirilere ilişkin soruyu da cevaplayan Kılıçdaroğlu, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum, 'Ne zaman çekilmiş?' diye. Bunların İmralı'ya masa attıkları dönemde, açılım döneminde o fotoğraf çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı, sorunun muhatabı, doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Nasıl oldu? Açılımda ne oldu? Açılımda bu işler olduysa sen neredeydin? Sen bu ülkeyi yönetmiyor muydun? Aklın başında mıydı? Bunların sorulması lazım. İşin özeti bu" dedi.

Kılıçdaroğlu: Seçim tarihini belirlesin, adayımızı belirleyeceğiz

'YURT YAPMAK DEVLETİN GÖREVİ'

Haberin Devamı

Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüyle ilgili de konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yurt yapmanın, devletin görevi olduğunu söyledi. Ankara'ya döndüklerinde özel hat çıkararak, öğrencilerin yanında olacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Enes'in videosunu izlediğimde sizler, her vatandaş gibi benim de yüreğimde bir şeylerin koptuğunu gördüm. Yurt yapmak devletin görevidir. Kız- erkek öğrenciye imkan sağlamak devletin görevidir. Bu yapılmadı, halen de yapılmıyor. Bizim bir taahhüdümüz var. 2 yıl içinde yurt sorunu kalmayacak Türkiye'de. Bu tür yurtlarda kalan öğrenciler eğer bir sorunla sıkıntıyla karşılaşıyorlarsa 'Bu yurttan memnun değiliz ama gidecek başka yerimiz yok' diye düşünüyorlarsa tüm belediye başkanlarımıza, Ankara'ya dönünce talimat vereceğim. Size gelen herhangi bir öğrenci yurtta barınamadığını, özgürlük alanının sınırlandırıldığını, rahat olmadığını söylüyorsa özel bir hat vereceğiz. Bunu kamuoyuyla da paylaşacağız. Belediye başkanlarımıza, 'Varsa bu öğrencilerin sorunları mutlaka çözün' diyeceğiz. 'Belediye başkanlarımızın olmadığı yerde milletvekillerimize ulaşın, size yardımcı olacaktır' diyeceğiz. Dolayısıyla yaşanan bir dram, hepimizi, toplumu derinden sarsan bir dram. Bu tür dramları yaşamak istemiyoruz. Güzel bir Türkiye'de gençlerimiz özgür olmalı, gençlerimiz espri yapmalı, cadde sokaklarda koşmalı, eğlenmeli, arkadaşlıklarını sürdürmeli, kitap dergi okumalı. Bunların hepsi olmalı."

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Seçim

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler