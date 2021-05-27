Kılıçdaroğlu seçim isteğini tekrarladı

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile ‘Bunlar daha iyi günler’ demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz. Sandığı getir sandığı! #HemenSeçim”

ABD BÜYÜKELÇİSİ SATTERFIELD’LE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’le bir araya geldi. CHP’den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Satterfield ile parti genel merkezinde görüştü. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

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