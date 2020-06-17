Kılıçdaroğlu: Seçim barajını kaldıralım

O BİZİM İLK ADIMIMIZDI

“Adalet Yürüyüşü üçüncü yılında. Hiçbir kişisel beklenti içinde olmaksızın 83 milyonun adalet talebi için yürüdük. O bizim ilk adımımızdı. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bizim öyle bir tarihsel görevimiz var. Adaletin içini boşaltmaya devam ediyorlar. Evet yürüdüm. Kimseyi davet etmedim. ‘Ben ve eşim yalnız yürüyeceğiz’ dedik, ama adalet talebi o kadar yoğun ki milyonlar eşlik etti.

SEÇİM SİSTEMİ: Seçim sistemi üzerinde çalışıyorlar. Açık ve net; yüzde 10 seçim barajını kaldıralım. Yüzde 1 oy alan siyasi partinin en azından genel başkanı Meclis’e gelsin. Milletin vekilini liderler değil, milletin vekilini millet seçsin. Bu olursa ne olur? Lider vesayeti biter. Herkes doğrudan seçmene gider. Yürütme organı TBMM’ye hesap verir konuma gelecektir.

İSTANBUL’UN RİSKİ: İstanbul en büyük riskli kent olarak duruyor önümüzde. Sormayacak mıyız 18 yıldır ne yaptınız? AKP’ye en çok oy çıkan yerler deprem riskinin en yüksek olduğu yerler. Önlem almış değiller. Bir rant kavgasıdır gidiyor.

BELEDİYELERDEN YARDIMLAR: Bizim belediye başkanlarımız çok iyi çalıştılar. 12 Haziran itibariyle 5 milyon 702 bin 723 aileye ayni yardım yapıldı.

DEMİRTAŞ’IN EŞİNE HAKARETLER: Selahattin Demirtaş hapiste. AİHM kararları uygulanmıyor. Hemen ikinci suç oluşturdular, ceza verip içeri attılar. Bununla da yetinmediler sosyal medyada Selahattin Bey’in saygıdeğer eşine olmadık hakaretler... Siz insan mısınız? Bir anneye bunlar söylenir mi?

KADINA ŞİDDET: COVID süresince kadına şiddetin boyutlarının büyüdüğünü görüyoruz.

O KOLTUĞA OTURMAYACAKSIN: Eski güreşçi arkadaşımız da banka yönetim kuruluna atandı. Değerli, Türkiye’nin bayrağını göklere çekmiş bir isim. Ama bankayla ne ilgisi var? Bu kardeşimden istirhamım elde ettiğin başarıları gölgelemek istemiyorsan o koltuğa oturmayacaksın kardeşim.

15 TEMMUZ ŞEHİT-GAZİLERİ: AK Parti Genel Merkezi’nde eylem yapmışlar. Sizin hakkınız teslim edilinceye kadar gündemde tutacağız.”

YERİME KADIN VEKİL SEÇİLSİN

◊ TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP’nin yarın yapacağı Meclis Başkanvekilliği ile Başkanlık Divanı seçimlerinde aday olmayacağını söyledi. Gök şöyle konuştu: “CHP kadrolarının TBMM Başkanlığı görevinde bir kadın milletvekilini düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. TBMM Başkanvekilliğinde bir kadın milletvekilimizin temsiliyle CHP, hem söylemleriyle hem de eylemleriyle çok önemli bir dönüşüme imza atmış olur. Bu, toplum için de önemli.” (◊ ANKARA)