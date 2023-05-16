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Kılıçdaroğlu: Sandıktan değişim mesajı çıktı

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#Secim2023#CHP#TBMM
Kılıçdaroğlu: Sandıktan değişim mesajı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 12:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin, "Sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz" dedi.

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gençlere seslenerek, "Sevgili gençler, ilk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz. Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis’e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar. En büyük kazığı da gençlere attılar" ifadelerini kullandı.

'BU KARANLIK TÜNELDEN ÇIKTIK ÇIKTIK'

Mesajında gençlerin hiçbir şeye yetecek parası olmadığını yazan Kılıçdaroğlu, "Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken, onlar size karşı birleşmiş durumda. Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık. Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık" dedi. (DHA)

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#Secim2023#CHP#TBMM

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