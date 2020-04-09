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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Kılıçdaroğlu sanayicilerin derdini dinledi

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Kılıçdaroğlu sanayicilerin derdini dinledi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında başlattığı videokonferans toplantılarını, organize sanayi bölgesi başkanları ile sürdürdü.

Kılıçdaroğlu, salgınla ilgili radikal tedbirlerin alınması gerektiğini ifade ederek, “Bir aysa bir ay, üç aysa üç ay, radikal tedbirler alacaksınız, salgın hastalığı yenip, Türkiye’nin kendi çalışmasını sürdürmesi lazım” dedi. Başkanları dinleyen Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Mücbir sebebin bütün sektörleri kapsaması lazım. Çek konusunda da çok şikâyetler geliyor. Çünkü imkânı olan hiç kimse, ön yargılı, kasıtlı değilse kendi çekini öder. Yaşadığımız koşullar kişiyi elinde olmadan çekini ödeyemez pozisyona getirebiliyor.

DESTEK HERKESİ KAPSAMALI

Bürokratik engellerin ortadan kaldırılması lazım. Aynı zamanda kısa çalışma ödeneği konusunda gün şartının da kaldırılması lazım. Bu istihdamda işvereni de rahatlatacaktır. Destek paketleri de tüm sektörleri kapsamalı. KDV alacağı olan çok sayıda sanayicimiz var, KDV alacaklarının ödenmesi lazım. Enerji yoğun sektörler var. Elektrik ve doğalgaz faturalarının insaflı olması ve belli zaman dilimine yayılması gerekir.”

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